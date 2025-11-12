Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $10.000.000 y esta semana sale o sale

Información General |INSTAN A MANTENER LA VACUNACIÓN AL DÍA

Sarampión: dan por finalizado el brote en la Provincia

El Gobierno bonaerense anunció que luego de veinte semanas sin nuevos casos pudo contener la reaparición de la enfermedad, que este año afectó a 21 personas, la mayoría de ellas en municipios del sur del Conurbano

Sarampión: dan por finalizado el brote en la Provincia

Altamente contagioso, el virus queda en el aire hasta dos horas después de que el afectado se fue / Web

12 de Noviembre de 2025 | 00:26
Edición impresa

Tras 20 semanas sin nuevos casos, el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires anunció ayer el cierre del brote de sarampión que, durante este año, afectó a 21 personas, la mayoría de ellas en el sur del Conurbano.

Como señalaron desde el ministerio de Salud, el control del brote “fue posible gracias a una serie de medidas oportunas que incluyó vigilancia epidemiológica, la búsqueda de contactos estrechos, la campaña de vacunación y comunicación, la capacitación de los equipos de salud y la articulación con el sistema educativo”.

Al identificarse este año los primeros casos de sarampión, las autoridades bonaerenses pusieron en marcha una batería de acciones para contener su brote. Ocurre que el virus que causa esta enfermedad queda en el aire del ambiente hasta dos horas después de que la persona afectadas se haya ido. Esto, además de su facilidad para transmitirse entre las personas la convierte en una de las enfermedades más contagiosas. De hecho, gran parte de los casos de este año en el país contrajeron la infección en salas de espera.

Hasta el 5 de noviembre pasado se notificaron este año en la provincia de Buenos Aires 1.985 casos sospechosos de enfermedad febril exantemática, 21 de los cuales se confirmaron como sarampión, mientras que 1.919 se descartaron y 45 permanecen en observación.

LA RUTA DE LOS CONTAGIOS

Veinte de los casos confirmados correspondieron a un brote que se originó a partir de una persona que contrajo la enfermedad en el exterior y consultó en la Ciudad de Buenos Aires. Luego, el virus se extendió afectando a vecinos de la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires: Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, Almirante Brown, Avellaneda, Lanús y Presidente Perón.

Por otra parte se registró un caso importado en el municipio de Moreno, que no habría causado contagios secundarios.

LE PUEDE INTERESAR

El consumo de café, contra lo que se creía, no eleva el riesgo de arritmias

LE PUEDE INTERESAR

El continente perdió su estatus libre de la enfermedad por su persistencia en Canadá

Para contener el brote una de las principales medidas que se tomó en la Provincia fue una campaña focalizada de vacunación en los municipios del área metropolitana. Se aplicaron 47.981 “dosis 0” de la vacuna triple viral (a población de 6 a 11 meses) y 155.616 dosis extra, (a población de 13 meses a 4 años), anticipándose así a la propagación de la enfermedad y ampliando la inmunización.

El cierre del brote, explicaron los epidemiólogos, se puede establecer cuando transcurren tres periodos máximos de incubación, lo que en este caso equivale a doce semanas. Dado que en Provincia ya se superaron las veinte semanas desde que la última persona con sarampión comenzó a manifestar síntomas, técnicamente el brote concluyó.

No obstante ello, las autoridades sanitarias bonaerenses insisten en no bajar la guardia, porque “resulta importante mantener la sensibilidad de la vigilancia epidemiológica en todo el territorio de la provincia, continuar con la vacunación para alcanzar y mantener coberturas de vacunación óptimas y fortalecer los equipos para una respuesta rápida y oportuna ante la aparición de casos a fin de contener posibles brotes a futuro”.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El continente perdió su estatus libre de la enfermedad por su persistencia en Canadá
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Los números de la suerte del miércoles 12 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Los deportados de EE UU, en una siniestra cárcel africana

El consumo de café, contra lo que se creía, no eleva el riesgo de arritmias

El portaaviones USS Gerald Ford, contra los narcos

Sarampión: dan por finalizado el brote en la Provincia

El Papa busca poner freno a los “curas creativos”

Wall Street tuvo un cierre dispar

El continente perdió su estatus libre de la enfermedad por su persistencia en Canadá
Últimas noticias de Información General

El consumo de café, contra lo que se creía, no eleva el riesgo de arritmias

La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias

Canadá no logró contener el sarampión y las autoridades piden guardia alta a nivel continental

El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren
Espectáculos
Oasis en River: Liam Gallagher ya está en Argentina y los fans tachan los días para el reencuentro
Walter Sidotti vuelve a La Plata con la Fiesta Ricotera & Fundamentalista XXL
La China Suárez, ¿cancelada en Argentina?: Olga la rechazó y bajó su entrevista en Luzu tras las críticas
"Es muy importante...": la frase de Johnny Depp que resalta a La Plata de cara a la presentación de su película
Mauro Icardi se reencontró con sus hijas y Wanda Nara posó con Johnny Depp
Policiales
VIDEO. Un barrio de La Plata en vilo por la inseguridad: vecinos arrastrados y un robo a cuadras de la Comisaría
Una formación del Tren Sarmiento se descarriló en Liniers y hay 20 heridos: qué dijo la empresa
VIDEO.- Makintach en La Plata: el abogado de Leopoldo Luque apuntó contra la jueza que se quebró en el jury
Encontraron en Necochea el cuerpo de Débora Bulacio y detuvieron a su pareja
Madrugada de terror en La Plata: violento golpe comando para robar desde la camioneta hasta los cubiertos
La Ciudad
Invasión de ratas en una escuela de La Plata: “Una le saltó encima a una nena hoy”
Sorpresa y desilusión de una vecina de La Plata al comprar una “mistery box”
Alak y el embajador de Brasil fortalecen los vínculos de cooperación entre La Plata y Curitiba
Colegios privados: el 70% de los establecimientos de la Provincia continuará con los topes arancelarios
Un año de reclamos a ABSA en La Loma por cloacas colapsadas
Deportes
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Argentinos y Platense vs Gimnasia
Se definieron los horarios para la última fecha: cuando juegan Estudiantes vs Argentinos y Platense vs Gimnasia
Pensando en el Mundial, Messi dijo que "no quiero ser una carga" para la selección
Estudiantes quiere un 2026 sin tantas lesiones: el Profe Ortega, ¿el posible salvador?
¿Cuándo fue la última vez que Gimnasia ganó dos partidos seguidos y sin recibir goles?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla