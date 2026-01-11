Nuevos reclamos por fallas de la electricidad

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
Los cortes de luz volvieron a repetirse ayer en distintos puntos de La Plata y la Región, sumando nuevos reclamos vecinales que refuerzan la sensación de un servicio eléctrico frágil en pleno verano y con EDELAP nuevamente en el centro de las críticas.
En Barrio El Centinela, en Lisandro Olmos, los vecinos denunciaron que desde las 7 de la mañana están sin suministro eléctrico, sin señales de restablecimiento. “Desde las 7 am sin luz y ni miras de que vuelva, EDELAP no responde”, fue uno de los mensajes que sintetizó el malestar y la falta de información oficial.
La situación fue aún más alarmante en San Carlos, donde a las 3.15 de la madrugada de este sábado una fuerte explosión despertó a los vecinos. El estallido se produjo en un transformador ubicado en 44 y 153, que dejó a toda la zona sin energía. “Parecía una bomba”, relataron frentistas, todavía conmocionados por el ruido y por el apagón que se mantiene desde ese momento.
Ayer también llegaron reclamos por cortes de luz en calle 409 y 131, Villa Elisa, y en 9 y 67, La Plata. Así es como estos episodios se suman los reclamos registrados en los últimos días en las zonas de 122 entre 67 y 69 y hacia 122 bis, 10 y 11; Ringuelet, en calle 2 bis entre 519 y 520; en Los Hornos, en 68 entre 140 y 141; en City Bell, 472 y 136 bis; en Gorina, 140 bis, diag. 6 y 485; y parte de Villa Elvira.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
