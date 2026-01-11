Otra queja por la falta de suministro hídrico

Vecinos de la zona de avenida 19 entre 39 y 40 renovaron ayer los reclamos por la falta de agua, una situación que ya lleva tres días consecutivos sin solución. Según indicaron, pese a los llamados reiterados a ABSA, el servicio no fue restablecido y las respuestas se repiten sin resultados concretos. “Nos dicen que avisan a la cuadrilla y no pasa nada. Ya es imposible estar así”, señalaron frentistas del sector.

De acuerdo con lo informado por los propios usuarios, en el último contacto con la empresa se les explicó que antes de una reparación debe pasar un verificador, luego identificar el problema y, recién después, enviar una cuadrilla. Mientras tanto, las viviendas continúan sin suministro, lo que generó nuevas quejas durante la jornada de ayer.

Estos reclamos se suman a una serie de denuncias registradas en los primeros días de enero en distintos puntos de la ciudad y la región. En Villa del Plata y Punta Lara, vecinos reportaron extensos períodos sin agua y la restitución del servicio con turbiedad; también hubo quejas por baja presión o falta total de suministro en City Bell, Tolosa, Ringuelet, Parque Castelli y la zona de plaza Sarmiento. A ello se agregaron denuncias por cortes en 67 entre 140 y 141, en 67 entre 16 y 17, un pozo abierto tras una reparación en calle 144 casi 42 y pérdidas de agua en la esquina de 3 y 54, donde vecinos advirtieron sobre un posible socavón.