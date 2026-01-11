Otra queja por la falta de suministro hídrico

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
La tasa vial reaviva el reclamo por caminos rurales y suma protestas
Eutanasia: el derecho a decidir el final y un debate con antecedente platense
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
Ocurrencias: los uruguayos vuelven a la carga para poder quedarse con Gardel
Acuerdo UE-Mercosur: la trama para lograr el aval del Congreso
Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”
Crisis en varias comunas: sueldos desdoblados y ajuste a funcionarios
“AFA-gate”: citan a Tofoni como testigo para que aporte pruebas
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
Reforma laboral: el Gobierno intentará avanzar con un tema clave
Siguen los pagos de deuda con un vencimiento de $19,3 billones
Por la inseguridad, un municipio convoca a militares retirados
Saracco, otro amigo de Toviggino que manejó el dinero de la AFA afuera
Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Vecinos de la zona de avenida 19 entre 39 y 40 renovaron ayer los reclamos por la falta de agua, una situación que ya lleva tres días consecutivos sin solución. Según indicaron, pese a los llamados reiterados a ABSA, el servicio no fue restablecido y las respuestas se repiten sin resultados concretos. “Nos dicen que avisan a la cuadrilla y no pasa nada. Ya es imposible estar así”, señalaron frentistas del sector.
De acuerdo con lo informado por los propios usuarios, en el último contacto con la empresa se les explicó que antes de una reparación debe pasar un verificador, luego identificar el problema y, recién después, enviar una cuadrilla. Mientras tanto, las viviendas continúan sin suministro, lo que generó nuevas quejas durante la jornada de ayer.
Estos reclamos se suman a una serie de denuncias registradas en los primeros días de enero en distintos puntos de la ciudad y la región. En Villa del Plata y Punta Lara, vecinos reportaron extensos períodos sin agua y la restitución del servicio con turbiedad; también hubo quejas por baja presión o falta total de suministro en City Bell, Tolosa, Ringuelet, Parque Castelli y la zona de plaza Sarmiento. A ello se agregaron denuncias por cortes en 67 entre 140 y 141, en 67 entre 16 y 17, un pozo abierto tras una reparación en calle 144 casi 42 y pérdidas de agua en la esquina de 3 y 54, donde vecinos advirtieron sobre un posible socavón.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí