La Plata: "esquivó" un ciclista, perdió el control y volcó

Un accidente de tránsito ocurrido este martes en Melchor Romero terminó con una mujer de 60 años hospitalizada, luego de que la camioneta en la que viajaba volcara tras una maniobra imprevista.
El hecho se registró en la zona de 167 entre 35 y 36, donde una camioneta Peugeot Partner perdió el control y quedó volcada con las ruedas hacia arriba. Según el reporte policial, el conductor, un hombre de 28 años, habría intentado esquivar una bicicleta, lo que provocó el despiste y posterior vuelco del vehículo.
Como consecuencia del impacto, el joven sufrió golpes leves, mientras que su acompañante —su madre— resultó con una lesión en el hombro izquierdo y un corte en una pierna. La mujer se encontraba consciente y fuera de peligro de vida.
Ante la demora de una ambulancia, la víctima fue trasladada al hospital Alejandro Korn en un vehículo particular, acompañada por su hijo. En el lugar trabajó personal policial, que preservó la escena para la realización de las pericias correspondientes.
La causa fue caratulada como lesiones culposas e interviene la UFI N°12 del Departamento Judicial La Plata.
