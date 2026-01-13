Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Policiales

La Plata: "esquivó" un ciclista, perdió el control y volcó

La Plata: "esquivó" un ciclista, perdió el control y volcó
13 de Enero de 2026 | 19:14

Escuchar esta nota

Un accidente de tránsito ocurrido este martes en Melchor Romero terminó con una mujer de 60 años hospitalizada, luego de que la camioneta en la que viajaba volcara tras una maniobra imprevista.

El hecho se registró en la zona de 167 entre 35 y 36, donde una camioneta Peugeot Partner perdió el control y quedó volcada con las ruedas hacia arriba. Según el reporte policial, el conductor, un hombre de 28 años, habría intentado esquivar una bicicleta, lo que provocó el despiste y posterior vuelco del vehículo.

Como consecuencia del impacto, el joven sufrió golpes leves, mientras que su acompañante —su madre— resultó con una lesión en el hombro izquierdo y un corte en una pierna. La mujer se encontraba consciente y fuera de peligro de vida.

Ante la demora de una ambulancia, la víctima fue trasladada al hospital Alejandro Korn en un vehículo particular, acompañada por su hijo. En el lugar trabajó personal policial, que preservó la escena para la realización de las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como lesiones culposas e interviene la UFI N°12 del Departamento Judicial La Plata.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes

Globos de Oro: dónde ver las series y películas ganadoras

Tras el rumor de affaire con Macri, habló Juana Viale

El chiste que incomodó a DiCaprio sobre su pasión por las mujeres sub30

“Se acerca la derrota del mal” en Venezuela

“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón

¿Castro planeaba dejar a Siciliani?: un nuevo audio lo deja muy mal parado

Vuelven los shows al Hipódromo: Don Osvaldo, en febrero
+ Leidas

Paritarias en Provincia: los gremios rechazaron 1,5% que el Gobierno ofreció a docentes y estatales

Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell

Auzmendi superó con éxito la revisión médica y se espera la firma su contrato con Gimnasia

Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud

El once que perfila Domínguez para el debut del lunes

Advierten conexiones de Massa con la AFA: “Es el verdadero jefe de la mafia”

Expectativa por la convocatoria del gobierno provincial a los gremios a una reunión paritaria

Hantavirus: murió una niña en el Hospital de Niños
Últimas noticias de Policiales

Brutal ataque de una joven en Ensenada: intentó matar a su novio de varias puñaladas

Viral | Le secuestraron la moto a un repartidor en La Plata y disparó: "Parece que acá hay que salir a robar”

El corazón de Mateo sigue latiendo: el conmovedor mensaje de la mujer que recibió su órgano

Intensa búsqueda de una adolescente de 14 años que desapareció en La Plata
Espectáculos
“Videos y fotos”: el escándalo crece y una tercera mujer apareció ligada a Luciano Castro
El “Army” está de fiesta: BTS confirma dos shows en Buenos Aires y un nuevo álbum
Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata
Denunciaron a Julio Iglesias por agresiones sexuales
Fernanda Callejón apuntó contra Ángel de Brito y lo acusó de "misogino“
Información General
Casi el 80% de los residuos encontrados en las playas bonaerenses son plásticos
Rige la actualización de la ley de adopción en la Provincia: los puntos clave
Incendios forestales en Chubut: se reactivó un importante foco en una ladera del Lago Epuyén
Martes 13: ¿ Mito o verdad? ¿Es realmente un día de mala suerte?
Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11
Deportes
Auzmendi superó con éxito la revisión médica y se espera la firma su contrato con Gimnasia
Gaich ya está en La Plata para unirse al Pincha: revisión médica y firma
Lanús será el primer rival de la pretemporada
Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”
Enrique se despidió del Lobo y jugará en Aldosivi
La Ciudad
VIDEO. Una esquina de La Plata invadida por roedores enormes: ¿De qué se tratan?
¡$4.000.000! El Super Cartonazo premió a una cuidadora de adultos en La Plata
Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata
VIDEO.- Maratonista que recorre el país hizo escala en La Plata y convoca a atletas y runners
Alertan por enjambres de abejas en un sector del Parque Saavedra: "Un peligro para los niños"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla