Paritarias en Provincia: los gremios rechazaron 1,5% que el Gobierno ofreció a docentes y estatales
Paritarias en Provincia: los gremios rechazaron 1,5% que el Gobierno ofreció a docentes y estatales
La Plata: un camión despistó y volcó en Ruta 2, derramó su carga de cebada sobre el asfalto
La inflación de diciembre fue del 2,8% y cerró el 2025 en 31,5%
¡$4.000.000! El Super Cartonazo premió a una cuidadora de adultos en La Plata
Intensa búsqueda de una adolescente de 14 años que desapareció en La Plata
El corazón de Mateo sigue latiendo: el conmovedor mensaje de la mujer que recibió su órgano
Casi el 80% de los residuos encontrados en las playas bonaerenses son plásticos
Incendios forestales en Chubut: se reactivó un importante foco en una ladera del Lago Epuyén
Acusaciones cruzadas por los fondos entre el hospital de Bahía Blanca y la AFA
Rige la actualización de la ley de adopción en la Provincia: los puntos clave
VIDEO.- Maratonista que recorre el país hizo escala en La Plata y convoca a atletas y runners
Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata
Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud
VIDEO.- En primera persona: el relato de un platense que padeció en vivo el meteotsunami
Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11
Viral | Le secuestraron la moto a un repartidor en La Plata y disparó: "Parece que acá hay que salir a robar”
Pinamar: "No está en condiciones de ser trasladado", dice el nuevo parte médico del nene internado tras el choque
Fernanda Callejón apuntó contra Ángel de Brito y lo acusó de "misogino“
Martes 13: ¿ Mito o verdad? ¿Es realmente un día de mala suerte?
Kicillof convocó a una cumbre en medio de las tensiones con el kirchnerismo
Trump pidió a los iraníes que mantengan las manifestaciones y tomen las instituciones
El “Army” está de fiesta: BTS confirma dos shows en Buenos Aires y un nuevo álbum
Pinamar: nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en La Frontera entre un arenero y una camioneta
Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región
Venezuela: entre los presos políticos liberados hay un argentino-israelí de 72 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un repartidor identificado como Bautista protagonizó un momento de fuerte tensión en La Plata, luego de que la Policía le secuestrara la moto con la que trabajaba por irregularidades en la documentación del vehículo.
El hecho ocurrió en la zona de 505 entre Camino General Belgrano y 23 en Gonnet, donde el joven fue demorado durante un control. Según se informó, el rodado se encontraba “flojo de papeles”, motivo por el cual se labró una infracción y se dispuso el secuestro del vehículo.
Tras el procedimiento, Bautista reaccionó con enojo y decidió filmar la situación, difundiendo un video en el que expresó su bronca y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei. “Yo me voy a levantar como sea, pero parece que acá hay que salir a robar”, se lo escucha decir en las imágenes.
La moto fue trasladada al Polo de Seguridad de La Plata y quedó a disposición del Juzgado de Faltas local, que deberá determinar los pasos a seguir para su eventual restitución.
En cuanto al repartidor, fuentes oficiales confirmaron que recuperó la libertad tras la demora y no quedó detenido, aunque deberá regularizar la situación administrativa para poder volver a trabajar.
El episodio reavivó el debate sobre los controles, la informalidad laboral y la situación de quienes dependen de sus vehículos para subsistir, en un contexto económico complejo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí