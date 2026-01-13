Un repartidor identificado como Bautista protagonizó un momento de fuerte tensión en La Plata, luego de que la Policía le secuestrara la moto con la que trabajaba por irregularidades en la documentación del vehículo.

El hecho ocurrió en la zona de 505 entre Camino General Belgrano y 23 en Gonnet, donde el joven fue demorado durante un control. Según se informó, el rodado se encontraba “flojo de papeles”, motivo por el cual se labró una infracción y se dispuso el secuestro del vehículo.

Tras el procedimiento, Bautista reaccionó con enojo y decidió filmar la situación, difundiendo un video en el que expresó su bronca y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei. “Yo me voy a levantar como sea, pero parece que acá hay que salir a robar”, se lo escucha decir en las imágenes.

La moto fue trasladada al Polo de Seguridad de La Plata y quedó a disposición del Juzgado de Faltas local, que deberá determinar los pasos a seguir para su eventual restitución.

En cuanto al repartidor, fuentes oficiales confirmaron que recuperó la libertad tras la demora y no quedó detenido, aunque deberá regularizar la situación administrativa para poder volver a trabajar.

El episodio reavivó el debate sobre los controles, la informalidad laboral y la situación de quienes dependen de sus vehículos para subsistir, en un contexto económico complejo.