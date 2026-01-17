Lula da Silva decidió no asistir a la cumbre

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no participará hoy en la cumbre del Mercosur en Asunción, donde se firmará el acuerdo comercial entre el bloque sudamericano y la Unión Europea. La decisión se da en medio de la creciente tensión política y personal que mantiene con Javier Milei, y marca una nueva señal de las dificultades que atraviesa el Mercosur en un momento clave.

La ausencia de Lula en Paraguay contrasta con la presencia confirmada de los presidentes de Argentina, Paraguay y Uruguay, aunque el documento será rubricado formalmente por los cancilleres de los cuatro países del bloque. Por la Argentina firmará el vicecanciller Pablo Quirno.

Las diferencias entre Lula y Milei, inicialmente de carácter ideológico, se profundizaron en el último año y derivaron en una relación deteriorada, con cruces públicos, gestos diplomáticos y episodios que impactaron en el funcionamiento político del bloque regional. El vínculo terminó de tensarse tras una serie de publicaciones y reposts en redes sociales por parte del presidente argentino y referentes libertarios, que generaron un fuerte malestar en el gobierno brasileño.

En ese contexto, Lula optó por no asistir a la cumbre en Paraguay y mantener su agenda en Brasil. Ayer, en cambio, recibió en Río de Janeiro a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, un día antes de la firma formal del acuerdo UE-Mercosur.