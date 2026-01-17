Wall Street cerró la semana sin impulso

Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
La Bolsa de Nueva York cerró sin entusiasmo, al término de una semana cargada de indicadores económicos y que estuvo marcada por el inicio de la temporada de resultados empresariales trimestrales.
El Dow Jones cedió el 0,17% mientras que los índices Nasdaq y S&P 500 perdieron cada uno 0,06%. Durante la semana, las tres referencias principales de la plaza estadounidense también registraron un retroceso.
El índice Russell 2000, que reúne a 2.000 empresas de tamaño mediano, subió un 2%.
El analista Sam Stovall, de CFRA, se pregunta: “¿Por cuánto tiempo las pequeñas capitalizaciones seguirán su avance?”.
Este índice registró “su undécimo día consecutivo de rendimiento superior frente al S&P 500”, asegura Stovall. El Russell 2000 también encadenó récords en los últimos días y ayer alcanzó un máximo de 2.677,74 puntos.
El avance de este indicador a comienzos del año se puede explicar en parte por las rotaciones de portafolio de los inversionistas, que buscan posicionar su dinero en acciones que tuvieron un comportamiento modesto en 2025.
El mercado además “ignoró” las noticias mostrando que “Wall Street se preocupa más de los resultados financieros que de los titulares”, agrega Stovall.
Los grandes bancos estadounidenses vienen de abrir la temporada de resultados trimestrales, mientras que las cifras de empresas como Netflix, United Airlines e incluso Intel se conocerán la semana próxima.
Los actores del mercado también se alistan para una nueva tanda de datos. Luego de la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) y a los productores (IPP), el índice de inflación previsto para el jueves podría “ser el factor determinante”, anticipa el experto.
