Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

El Mundo |Tras una semana cargada de indicadores

Wall Street cerró la semana sin impulso

Wall Street cerró la semana sin impulso
17 de Enero de 2026 | 01:41
Edición impresa

La Bolsa de Nueva York cerró sin entusiasmo, al término de una semana cargada de indicadores económicos y que estuvo marcada por el inicio de la temporada de resultados empresariales trimestrales.

El Dow Jones cedió el 0,17% mientras que los índices Nasdaq y S&P 500 perdieron cada uno 0,06%. Durante la semana, las tres referencias principales de la plaza estadounidense también registraron un retroceso.

El índice Russell 2000, que reúne a 2.000 empresas de tamaño mediano, subió un 2%.

El analista Sam Stovall, de CFRA, se pregunta: “¿Por cuánto tiempo las pequeñas capitalizaciones seguirán su avance?”.

Este índice registró “su undécimo día consecutivo de rendimiento superior frente al S&P 500”, asegura Stovall. El Russell 2000 también encadenó récords en los últimos días y ayer alcanzó un máximo de 2.677,74 puntos.

El avance de este indicador a comienzos del año se puede explicar en parte por las rotaciones de portafolio de los inversionistas, que buscan posicionar su dinero en acciones que tuvieron un comportamiento modesto en 2025.

LE PUEDE INTERESAR

Lula da Silva decidió no asistir a la cumbre

LE PUEDE INTERESAR

El DNU que habilita a Milei a salir del país

El mercado además “ignoró” las noticias mostrando que “Wall Street se preocupa más de los resultados financieros que de los titulares”, agrega Stovall.

Los grandes bancos estadounidenses vienen de abrir la temporada de resultados trimestrales, mientras que las cifras de empresas como Netflix, United Airlines e incluso Intel se conocerán la semana próxima.

Los actores del mercado también se alistan para una nueva tanda de datos. Luego de la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) y a los productores (IPP), el índice de inflación previsto para el jueves podría “ser el factor determinante”, anticipa el experto.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en el Bingo de La Plata: falleció una mujer jugando en el tragamonedas

La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire

El dólar perdió $35 durante la semana y cerró en $1.455: el precio más bajo en dos meses

"Cerebro de mono": Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría, dijo "Flor de la V" y se armó

Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario

Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
+ Leidas

Miramón se pierde el debut

Plazas llenas de ritmo La Ciudad, al son de la bachata

Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie

AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez

Libros para el verano: guía de lecturas según la edad y el bolsillo

La reaparición de Macri tras separarse de Juliana Awada

Desde España aseguran interés por Amondarain

Se busca central y el extremo está en veremos
Últimas noticias de El Mundo

Acuerdo Mercosur-UE: quiénes ganan y quiénes pierden

Trump prepara aranceles para quienes no apoyen su cruzada por Groenlandia

Machado entre su deseo de ser presidenta y los dardos para Delcy

Lula da Silva decidió no asistir a la cumbre
Información General
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor
Lograron contener el fuego en Puerto Patriada
Policiales
Inseguridad al límite: cruzada vecinal platense contra los robos
Hallan muertos a una mujer y su hijo de 7 años
Mientras Bastián lucha por su vida, la Justicia imputó a su papá
Abusos en el Senado: piden crear una comisión
Una jubilada murió tras desvanecerse en el Bingo
Deportes
Miramón se pierde el debut
Desde España aseguran interés por Amondarain
Ituzaingó: historia y radiografía del rival de Estudiantes
Boca destrabó la llegada de Hinestroza
River: ultimo amistoso antes del debut en el Apertura

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla