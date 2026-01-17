Machado entre su deseo de ser presidenta y los dardos para Delcy

Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
Un día después de reunirse en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado reafirmó su aspiración a convertirse en presidenta de Venezuela y, en paralelo, profundizó sus críticas contra la presidenta interina chavista, Delcy Rodríguez, a quien acusó de no actuar con autonomía y de responder a órdenes externas.
Machado habló durante una conferencia de prensa en la sede de la Fundación Heritage, en Washington, donde aseguró que Venezuela “será libre” con el apoyo de Estados Unidos y del actual mandatario republicano. En ese contexto, volvió a referirse al escenario político abierto tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, hoy detenido en Nueva York.
Consultada sobre el rol de Delcy Rodríguez en la transición, la líder opositora descartó cualquier tipo de negociación política entre ambas y sostuvo que la presidenta interina no controla plenamente la situación en el país. Según afirmó, Rodríguez actúa bajo presión y en un marco que excede una disputa política personal. “Esto no es una tensión entre Delcy Rodríguez y yo, sino un tema de justicia”, sostuvo.
Machado vinculó esa situación con la operación estadounidense del 3 de enero que derivó en la captura de Maduro, al considerar que ese episodio marcó un punto de quiebre en el equilibrio de poder. En sus declaraciones, fue especialmente crítica con Rodríguez, a quien describió como una dirigente alineada ideológicamente con el comunismo y a la que responsabilizó por graves hechos ocurridos durante el chavismo.
En paralelo a ese tono confrontativo, Machado dejó en claro su ambición política. En una entrevista con la cadena Fox, afirmó que espera ser presidenta de Venezuela “cuando llegue el momento adecuado” y subrayó que su accionar responde a un mandato popular. Señaló, además, que su trayectoria implicó asumir riesgos personales y familiares, pero que se siente comprometida con una misión de transformación democrática del país.
La dirigente opositora también evaluó de manera positiva su encuentro con Trump, al que calificó como “muy bueno”.
Según relató, uno de los objetivos centrales de la reunión fue transmitirle al presidente estadounidense su confianza en el pueblo venezolano y su convicción de que el país comparte valores democráticos con Estados Unidos.
Uno de los momentos más comentados de la visita fue el gesto simbólico de Machado al entregarle a Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz, una decisión que generó repercusiones internacionales, especialmente en Noruega. La dirigente justificó el gesto al señalar que se trató de un reconocimiento personal, en nombre del pueblo venezolano, por el respaldo de Trump a la causa de la libertad en Venezuela.
La entrega se realizó junto con una placa alusiva al liderazgo del presidente estadounidense en la promoción de la democracia. Trump y Machado posaron juntos en el Salón Oval y la imagen fue difundida horas después del encuentro. Más tarde, el mandatario agradeció el gesto a través de un mensaje publicado en su red Truth Social.
Pese al énfasis de Machado en su proyección política y en sus críticas a Rodríguez, la Casa Blanca ratificó en las últimas horas el alto nivel de cooperación entre la administración de Trump y el gobierno interino venezolano. La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, afirmó que Washington considera que el régimen cumplió hasta el momento con las exigencias planteadas por Estados Unidos.
En ese marco, Leavitt señaló que el presidente estadounidense espera que esa cooperación continúe y que, a futuro, se celebren elecciones en Venezuela. Además, The New York Times informó que el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en Caracas con Delcy Rodríguez, un dato que refuerza la idea de que Washington la considera una figura clave para la estabilidad del país en el corto plazo.
