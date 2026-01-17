San Lorenzo cierra su participación en Uruguay

Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
Luego de caer ante Cúcuta de Colombia en el primer duelo de la Serie Río de La Plata, San Lorenzo cierra su gira en Uruguay esta noche ante Cerro Porteño desde las 20, en el Estadio Parque Viera, y contará con la transmisión televisiva de Disney+.
Para el Ciclón, el duelo ante el elenco paraguayo llega luego de la caída por 1-0 frente a Deportivo Cúcuta en su presentación anterior. Más allá del resultado, el amistoso dejó conclusiones sobre el funcionamiento colectivo y el rendimiento de varios juveniles que ganan terreno en la consideración del entrenador Damián Ayude.
Cerro Porteño, por su parte, viene de sufrir una dura derrota por 4-0 ante Huracán, aunque se apoya en su reciente campaña: fue campeón del Torneo Clausura y de la Supercopa de Paraguay, además de tener asegurada su participación en la Copa Libertadores 2026, lo que lo convierte en un rival de jerarquía para esta prueba.
Unión de Santa Fe juega esta tarde a partir de las 18 ante Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini, televisa Disney+.
Los comandados por Leonardo Carol Madelón vienen de vencer en el amistoso anterior 2-1 a Alianza Lima. Mientras que para los locales, será el primer partido de la competencia.
