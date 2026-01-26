Victoria del Atlético con un golazo de Almada

Thiago Almada festeja su gol junto a su compatriota Julián Álvarez / AP

26 de Enero de 2026 | 01:26 Edición impresa

Atlético de Madrid goleó por 3-0 al Real Mallorca, con un golazo del argentino Thiago Almada, por la fecha 21 de la Liga de España. El tanto del ex Vélez llegó a los 42 minutos del complemento.

En tanto, Alexander Sorloth y David López redondearon la goleada del elenco “Colchonero.

Julián Álvarez, quien continúa con su sequía goleadora, y Giuliano Simeone fueron los argentinos que saltaron al terreno de juego del Riyadh Air Metropolitano, mientras que Nicolás González, al igual que Almada vio acción en el segundo tiempo.

Por otra parte, Barcelona aplastó por 3-0 al Real Oviedo, en un partido llevado a cabo en el estadio Spotify Camp Nou.

Los goles del conjunto azulgrana los convirtieron Dani Olmo, Raphinha y Lamine Yamal.

Con este triunfo, el equipo Culé volvió a la punta, ahora con 52 puntos, uno más que el escolta Real Madrid (51), que viene de vencer al Villarreal por 2-0.

Además, Real Sociedad 3, Celta 1 y Alavés 2, Betis 1. Hoy se completa la fecha con Girona-Getafe.