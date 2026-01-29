Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |ADVERTENCIA DE TRUMP

El alcalde de Mineápolis “está jugando con fuego”

29 de Enero de 2026 | 01:50
Edición impresa

La crisis en Mineápolis se profundizó tras la suspensión de dos agentes federales de inmigración implicados en la muerte de un manifestante, mientras el presidente Donald Trump volvió a tensar el clima político al advertir que el alcalde de la ciudad “está jugando con fuego”. La ciudad, de unos 400.000 habitantes, sigue conmocionada por los asesinatos de Renee Good y del enfermero Alex Pretti, ambos de 37 años, abatidos por agentes del ICE en enero.

Aunque la Casa Blanca intentó bajar el tono, Trump arremetió contra el alcalde demócrata Jacob Frey luego de que este afirmara que Mineápolis no aplicará las leyes federales de inmigración. “¿Podría alguien explicarle que esta afirmación constituye una violación muy grave de la ley y que está jugando con fuego?”, escribió el mandatario en Truth Social. Frey respondió que la policía local debe “garantizar la seguridad de los ciudadanos, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración”. El ICE confirmó la suspensión de los dos agentes que dispararon diez veces contra Pretti tras inmovilizarlo en el suelo, una medida que calificó como “protocolo estándar”.

