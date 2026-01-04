“Pagará un precio más alto que Maduro”: presión de Trump a la presidenta interina de Venezuela "si no coopera con EE.UU".
Donald Trump advirtió el domingo que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pagará "un precio muy alto" si no coopera con Estados Unidos, después de que fuerzas estadounidenses capturaran y encarcelaran al presidente Nicolás Maduro.
"Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro", dijo Trump a la revista The Atlantic en una breve entrevista telefónica.
Las fuerzas estadounidenses atacaron Caracas en las primeras horas del sábado, bombardeando objetivos militares. Se llevaron a Maduro y a su esposa y los sacaron del país para enfrentar cargos en Nueva York.
El gobierno de Trump dice que está dispuesto a trabajar con el actual gobierno venezolano siempre que se cumplan los objetivos de Washington, incluido abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo venezolanas.
La advertencia de Trump llegó tras la confirmación de Rodríguez como presidenta interina por el Tribunal Supremo y mandos militares de Venezuela.
El sábado, tras la incursión estadounidense en la capital, Caracas, Rodríguez adoptó un tono desafiante y dijo que Maduro era el único líder legítimo del país.
Las fuerzas armadas de Venezuela exigieron la liberación de Maduro y denunciaron su "secuestro"
Maduro preso en Nueva York: Trump quiere negociar con el chavismo
"Estamos listos para defender nuestros recursos naturales", aseguró.
Trump ha hecho campaña durante mucho tiempo contra un cambio de régimen por parte de Estados Unidos en países extranjeros.
Sin embargo, el sábado dijo que Estados Unidos va a "dirigir" Venezuela. Le dijo a The Atlantic que "reconstruir y cambiar de régimen -como se le quiera llamar- es mejor que lo que tienen ahora mismo".
"Reconstruir no es algo malo en el caso de Venezuela", dijo.
"El país se ha ido al infierno. Es un país fallido. Es un país totalmente fallido. Es un país que es un desastre en todos los sentidos".
El republicano de 79 años también repitió su frecuente exigencia de que Groenlandia -un territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, aliado de la OTAN- pase a formar parte de Estados Unidos.
Cuando se le preguntó qué representaba la acción militar estadounidense en Venezuela para Groenlandia, Trump dijo a The Atlantic: "Ellos mismos tendrán que verlo. Realmente no lo sé".
"Pero sí necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa".
