“Justicia por Euge”, la bandera que se colgó en UNO

Estudiantes derrotó a Sarmiento 1 a 0 y cerró con un triunfo la histórica etapa de Domínguez
Los gremios ratificaron la medida y el 2 de marzo habrá un paro docente nacional
Arranca la gran celebración del Año Nuevo Chino en La Plata con una amplia propuesta de eventos y actividades
VIDEO. Hartazgo vecinal en el centro de La Plata tras un nuevo escruche de madrugada: "Zona liberada"
En marzo habrá un nuevo incremento en el transporte de La Plata y el boleto mínimo cruzará los 900 pesos
Boca empató 0 a 0 con Racing y se retiró silbado de La Bombonera
Este finde se sale en La Plata: la agenda con música, teatro, shows y más
El platense Tomás Etcheverry venció al portugués Faría y se metió en las semis del ATP 500 de Río de Janeiro
Empresas platenses en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa
Reforma laboral: cómo quedó el proyecto aprobado en Diputados
VIDEO. Suspenden la licencia de la mujer que manejaba a más de 180 km/h por Berisso
El dólar minorista perforó los $1.400 y registra su precio más bajo en cuatro meses
Reforma Laboral: el oficialismo consiguió dictamen en el Senado y la ley se sancionaría el próximo viernes
Uno por uno, cómo votaron la reforma laboral los diputados: en contra, a favor, ausentes y abstenciones
El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina
Advierten sobre la necesidad de cubrir vacantes en la Suprema Corte bonaerense
Los aranceles de Trump son ilegales: qué dice el dictamen del Tribunal Supremo de EE UU
VIDEO. Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata
Cuándo empezó la novela brasilera entre Atlético Mineiro y Verón por Eduardo Domínguez
La Plata reunió a la principal ronda de negocios y comerciantes chinos del país
Cuatro heridos tras la explosión de un paquete bomba dirigido a un ex jefe en la Escuela de Gendarmería
VIDEO. Un policía que venía de "urgencia" a La Plata protagonizó choque en cadena entre siete autos en Quilmes
VIDEO. Brutal pelea de tránsito y muerte en Berazategui: un detenido
Año Nuevo Chino, más carnavales y todas las propuestas culturales en La Plata
Confirmaron el aumento de las jubilaciones de Anses y cómo quedan los haberes de marzo
Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados
El pedido de justicia por Eugenia Carril también llegó al fútbol. Durante el partido que disputó Estudiantes en UNO, amigos y allegados a la familia desplegaron una bandera visibilizando el reclamo. La iniciativa se dio a pocas hora de que la Justicia rechazara la excarcelación del conductor imputado por el embiste mortal ocurrido en 3 y 96. Mientras la causa sigue su curso, el entorno de la joven continúa exigiendo respuestas.
