Irán amenazó con atacar embajadas israelíes

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
Las tensiones entre Irán e Israel alcanzaron un nuevo y peligroso nivel. El general Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, lanzó una amenaza directa: si Israel ataca la embajada iraní en Líbano, Teherán considerará a todas las embajadas israelíes del mundo como objetivos militares.
La advertencia, difundida por la agencia oficialista Tasnim, fue deliberadamente amplia. Según el militar, ningún país ni continente quedaría fuera del alcance de una eventual represalia.
El mensaje apunta directamente a Israel, pero también funciona como una señal de alarma para los países que albergan sedes diplomáticas del Estado hebreo, que podrían quedar en el centro de un conflicto internacional.
El portavoz acusó a Israel de actuar sin límites: “Ha demostrado muchas veces que no reconoce fronteras para sus acciones”.
