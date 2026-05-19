Trump frena un ataque a Irán y afirma que negocia

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Donald Trump aseguró que suspendió un ataque militar contra Irán previsto para hoy martes luego de recibir pedidos de aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico, mientras continúan las negociaciones que buscan evitar una nueva escalada en Medio Oriente.
El mandatario republicano afirmó en redes sociales que existen “negociaciones serias” para intentar sostener el frágil alto el fuego alcanzado en abril, aunque aclaró que ordenó a las fuerzas armadas mantenerse listas para lanzar “un ataque total, a gran escala” en caso de que no se logre un acuerdo aceptable con Teherán.
Trump reveló además que decidió frenar la ofensiva tras conversaciones con líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, preocupados por una posible expansión del conflicto en la región. Durante el fin de semana, el presidente estadounidense había endurecido su tono y lanzó una advertencia directa a Irán: “El reloj está corriendo”. El anuncio tuvo impacto inmediato en los mercados internacionales.
El precio del petróleo, que había subido ante el temor de un conflicto prolongado y un eventual cierre del estratégico estrecho de Ormuz, cayó más de dos dólares por barril tras las declaraciones de Trump. Desde Teherán, la televisión estatal iraní calificó la decisión estadounidense como una “retirada basada en el miedo”, mientras las autoridades activaban sistemas defensivos en la isla de Qeshm, ubicada en el golfo Pérsico.
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