Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |CRISIS EN MEDIO ORIENTE

Trump frena un ataque a Irán y afirma que negocia

Trump frena un ataque a Irán y afirma que negocia
19 de Mayo de 2026 | 02:13
Edición impresa

Donald Trump aseguró que suspendió un ataque militar contra Irán previsto para hoy martes luego de recibir pedidos de aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico, mientras continúan las negociaciones que buscan evitar una nueva escalada en Medio Oriente.

El mandatario republicano afirmó en redes sociales que existen “negociaciones serias” para intentar sostener el frágil alto el fuego alcanzado en abril, aunque aclaró que ordenó a las fuerzas armadas mantenerse listas para lanzar “un ataque total, a gran escala” en caso de que no se logre un acuerdo aceptable con Teherán.

Trump reveló además que decidió frenar la ofensiva tras conversaciones con líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, preocupados por una posible expansión del conflicto en la región. Durante el fin de semana, el presidente estadounidense había endurecido su tono y lanzó una advertencia directa a Irán: “El reloj está corriendo”. El anuncio tuvo impacto inmediato en los mercados internacionales.

El precio del petróleo, que había subido ante el temor de un conflicto prolongado y un eventual cierre del estratégico estrecho de Ormuz, cayó más de dos dólares por barril tras las declaraciones de Trump. Desde Teherán, la televisión estatal iraní calificó la decisión estadounidense como una “retirada basada en el miedo”, mientras las autoridades activaban sistemas defensivos en la isla de Qeshm, ubicada en el golfo Pérsico.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

Insfrán será operado de una hernia inguinal

El Municipio y ARBA buscan desendeudar a más de 1.500 jubilados

El León en Río sin Funes Mori y con Pierani

Buscan determinar cuánto cobraba el hermano de Adorni en Defensa

Machado culpable: podría complicar a Espert

Los pibes igualaron con México y deben vencer a Gremio para clasificar

VIDEO. “Dolor” en el bolsillo: ya rige la suba para viajar en tren y micro

Escalada interna: preocupación en la Casa Rosada
Últimas noticias de El Mundo

Bolivia, sin paz: más protestas contra el gobierno

El brote de hantavirus: temor a que enfríe el turismo de Ushuaia

Con su primera encíclica, el Papa se mete de lleno en la batalla por la IA

Putin activa en China una cumbre de alto voltaje
Deportes
Medina: “Iremos por los Octavos”
Marcha atrás: el Pincha le ganó la pulseada a la AFA
Las calles de Río de Janeiro se tiñen de rojo y blanco
Insfrán será operado de una hernia inguinal
Noche copera: Boca va por una vida más ante Cruzeiro
Policiales
Horror y misterio: siguen la ruta de un cuerpo que apareció en la CEAMSE
Asesinaron de dos balazos en el pecho a un joven con prontuario
Estupor en Chascomús por la muerte de un chico
Trágico accidente dentro de un corralón en Berisso
Citado por la Justicia, un odontólogo se fue del país
Información General
Lazos familiares: Argentina se halla en el podio mundial
La morosidad familiar llegó al nivel más alto en más de veinte años
Los números de la suerte del martes 19 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Una insignia que antecedió a la bandera: hoy es el Día de la Escarapela
Adiós a los que esquivan las fotomultas: cómo funcionan los radares "inteligentes" que llegan a Argentina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla