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El Mundo |LA PRESENTARÁ EL 25 DE MAYO EN EL VATICANO

Con su primera encíclica, el Papa se mete de lleno en la batalla por la IA

Con su primera encíclica, el Papa se mete de lleno en la batalla por la IA

El papa León XIV

19 de Mayo de 2026 | 02:14
Edición impresa

El papa León XIV dará un paso inédito en el debate global sobre la inteligencia artificial al presentar el próximo 25 de mayo su primera encíclica, un documento que buscará fijar la postura del Vaticano sobre los desafíos éticos, sociales y humanos de esta tecnología en expansión.

El lanzamiento tendrá además un invitado muy particular: Christopher Olah, cofundador de Anthropic, una de las compañías de IA más influyentes del mundo y reconocida por insistir en la necesidad de imponer límites y controles de seguridad al desarrollo tecnológico.

El documento, titulado “Magnifica Humanitas”, pondrá el foco en la protección de la dignidad humana en tiempos de automatización creciente, algoritmos inteligentes y herramientas capaces de reemplazar tareas humanas cada vez más complejas. Según el Vaticano, el texto buscará analizar cómo la inteligencia artificial impacta sobre el trabajo, la justicia social, la paz y la vida cotidiana.

La participación de Olah no pasó inadvertida. Anthropic mantiene una fuerte disputa con el gobierno de Donald Trump luego de que Washington prohibiera el uso de su tecnología en agencias federales e impusiera restricciones por negarse a liberar completamente sus sistemas para aplicaciones militares.

La empresa incluso inició acciones legales contra la administración estadounidense, a la que acusa de represalias por intentar establecer límites éticos al uso bélico de la IA. En ese contexto, la cercanía entre el Vaticano y Anthropic podría abrir un nuevo frente de tensión política y tecnológica.

León XIV convirtió la inteligencia artificial en uno de los ejes centrales de su joven pontificado. El Papa expresó en varias ocasiones su preocupación por el uso militar de estas herramientas y reclamó que siempre exista supervisión humana sobre las decisiones automatizadas.

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La encíclica será presentada en el auditorio principal del Vaticano, en un evento mucho más amplio y simbólico que las habituales conferencias de prensa de la Santa Sede. Participarán figuras destacadas como los cardenales Víctor Manuel Fernández, Michael Czerny y Pietro Parolin, además de especialistas y teólogos invitados.

El pontífice firmó el documento exactamente 135 años después de que León XIII publicara la histórica encíclica “Rerum Novarum”, considerada la base del pensamiento social moderno de la Iglesia. Aquel texto abordaba los derechos de los trabajadores durante la Revolución Industrial, y el actual Papa considera que la revolución tecnológica impulsada por la IA plantea dilemas similares.

 

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