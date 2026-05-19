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El Mundo |CUMBRE CON XI JINPING

Putin activa en China una cumbre de alto voltaje

Putin activa en China una cumbre de alto voltaje
19 de Mayo de 2026 | 02:12
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La esperada visita del presidente ruso Vladimir Putin a China ya está en marcha y en Beijing reina un clima de optimismo sobre el fortalecimiento de la alianza entre ambos países. Invitado por Xi Jinping, el mandatario ruso permanecerá entre hoy y mañana miércoles en territorio chino para mantener reuniones centradas en cooperación económica, energía y política internacional.

Desde la cancillería china aseguraron que el encuentro busca “inyectar estabilidad y energía positiva en el mundo”, en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y disputas comerciales. Durante la visita, ambos líderes firmarán cerca de 40 acuerdos y declaraciones conjuntas vinculadas al comercio, transporte, educación, energía nuclear e hidrocarburos.

Uno de los temas clave será el avance del proyecto Poder de Siberia 2, un gigantesco gasoducto destinado a aumentar el suministro ruso hacia China.

También se espera que Putin y Xi participen en la apertura oficial de los Años de Rusia y China 2026-2027.

El viaje se produce apenas días después de la visita a Beijing del presidente estadounidense Donald Trump, aunque Moscú negó cualquier relación entre ambos acontecimientos.

 

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