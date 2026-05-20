Un River alternativo buscará asegurarse el primer lugar en el grupo

Con la mente puesta en la final del Torneo Apertura, Coudet no tomará riesgos en la penúltima fecha de la Copa Sudamericana frente a Bragantino, al que enfrentará esta noche a las 21:30, en el Monumental, y preservará a todos sus habituales titulares.

La cómoda posición de River en la cima del Grupo H le permite administrar cargas y apostar por un equipo completamente alternativo para el duelo de esta noche.

El elenco del Chacho sigue de levantada y consiguió meterse en la definición del Torneo Apertura tras quedarse con un cruce picante con Rosario Central. La victoria épica con San Lorenzo le dio una inyección al equipo que supo dar el buen nivel que exigían los hinchas frente a Gimnasia y el Canalla.

El cuadro de Núñez llega en primer lugar del Grupo H con diez puntos que le dan una ventaja de cuatro frente a sus dos más cercanos perseguidores, lo que significa que incluso en caso de perder el encuentro, conservará la cima y dependerá de sí mismo para liderar el grupo en la última fecha.

Si empata, asegurará la clasificación a playoffs, y en caso de obtener los tres puntos, sacará su boleto a octavos de final.

La alta carga de duelos que la Banda debió disputar este mes significó una alta cantidad de bajas, entre las que destacan las de Montiel, Viña, Aníbal Moreno y Driussi.

Es por esto que Coudet alinearía un once totalmente alternativo, estelarizado por el regreso de Franco Armani bajo los tres palos. Ulises Giménez, Pezzella, Paulo Díaz y Facundo González conformarían la línea de cuatro, el chileno está recién recuperado pero iría de arranque por las bajas en defensa, en tanto Juanfer Quintero y Galoppo serían los volantes, acompañados por Lucas Gabriel Silva o por Castaño. Maximiliano Meza también sería de la partida y conformaría el ataque junto a Subiabre y Salas.

Por su parte, Bragantino mantiene una forma irregular que si bien le permite estar sexto en el Brasileirao, lo vio quedar eliminado de forma prematura en la Copa de Brasil tras ser tachado por Mirassol. Llegan necesitados de sumar a sabiendas de que una derrota los obligará a ganar el último partido para clasificar como segundos.

FALCÓN PÉREZ, EL ÁRBITRO DE LA FINAL

La AFA dio a conocer el juez para el encuentro del domingo ante Belgrano, Yael Falcón Pérez será el encargado de impartir justicia en Córdoba. A su vez, el VAR estará a cargo de Leandro Rey Hilfer.