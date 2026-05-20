Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
4-0 A UNIVERSIDAD CENTRAL

Goleada del Canalla que clasificó a octavos de final

X (@RosarioCentral)

Por Redacción

Rosario Central se impuso por 4 a 0 ante la Universidad Central de Venezuela en un partido en el que fue ampliamente superior disputado en el Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del grupo H de la Copa Libertadores 2026.

Alejo Véliz abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo, el mediocampista Vicente Pizarro amplió la ventaja a los 38 minutos, Ángel Di María convirtió el partido en goleada cuando iban 25 minutos del complemento y el interminable Marco Ruben sentenció el triunfo a los 43 minutos.

El Canalla aseguró la clasificación a octavos de final del certamen continental, puntero del grupo con 13 puntos, mientras que la visita se mantiene en el tercer lugar con seis unidades, por lo que actualmente está clasificando a 16avos de la Sudamericana.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?