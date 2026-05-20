Goleada del Canalla que clasificó a octavos de final

Rosario Central se impuso por 4 a 0 ante la Universidad Central de Venezuela en un partido en el que fue ampliamente superior disputado en el Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del grupo H de la Copa Libertadores 2026.

Alejo Véliz abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo, el mediocampista Vicente Pizarro amplió la ventaja a los 38 minutos, Ángel Di María convirtió el partido en goleada cuando iban 25 minutos del complemento y el interminable Marco Ruben sentenció el triunfo a los 43 minutos.

El Canalla aseguró la clasificación a octavos de final del certamen continental, puntero del grupo con 13 puntos, mientras que la visita se mantiene en el tercer lugar con seis unidades, por lo que actualmente está clasificando a 16avos de la Sudamericana.