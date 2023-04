¿Ante Cabré o Nacho Viale?: la China llegó a arrodillarse para pedir que por favor no la dejen

Una China Suárez más vulnerable se están dejando conocer en el último tiempo. Semanas después de haber contado en público que le habían roto el corazón, en referencia a Rusherking que decidió terminar con la relación que mantuvieron por no coincidir en cuestiones básicas de la vida, la actriz develó que antes hubo otro amor que la destrozó.

La actriz dijo que ella era “muy chica”, y que el hombre en cuestión era “más grande”, por lo que los dos posibles novios que pudieron haberle roto el corazón esa vez son Nacho Viale, su primera relación mediática, y Nicolás Cabré, a quien la unió un vínculo más sólido y del que nació Rufina.

En una relajada entrevista con Grego Rosello, la China confesó que “te rompen el corazón porque a veces no te eligen y es muy duro”. Y detalló: “Me dijo ‘te amo pero no puedo con tu personalidad’. O sea, se había enamorado de mi liberad, de mi independencia, y de libertad hablo de cómo soy yo, no de estar con 20 personas a la vez, y después me dejaba por lo mismo”.

Sin querer decir de quién se trataba, recordó cómo reaccionó en esa situación: “Yo me acuerdo que me arrodillaba. Me vi... Fue durísimo... La desesperación de decir ‘¿qué hago arrodillada pidiendo por favor que no me deje?’ Porque me decía ‘te amo, me encantás, pero no puedo estar con vos por tu personalidad. No puedo, me hace mal, me da celos’. Yo le prometía que iba a cambiar, que son esas cosas que uno hace en momentos de desesperación, y después la vida no por nada es sabia y acomoda a todo en su lugar”.

Hacia el final de su anécdota, dio un dato que podría revelar de quién se trataba: “Fue un cagón. Era más grande (que ella). O sea, te acordaste tarde, hijo de puta, un año y medio estuviste”, dijo y todos pusieron los ojos en Viale, con quien se puso de novia a los 20 años, una relación que duró ¡un año y medio!