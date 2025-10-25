En plena lluvia, saqueo y daños en una carnicería

El audaz robo nocturno ocurrió en la carnicería de 118 y 99 / WEB

Al propietario de una carnicería de Villa Elvira, la lluvia que cayó en la madrugada de ayer en nuestra ciudad, vino acompañada con inseguridad en su comercio.

En base a lo que pudo saber este diario de fuentes policiales confiables, en esas horas en que las inclemencias del tiempo contribuyeron a dejar a las calles desiertas de testigos, delincuentes aprovecharon para cometer un vandálico escruche en el local “Mercado de Carne San Jorge”, ubicado en las calles 118 y 99.

Uno de los voceros que trabajan en la pesquisa, confió que “el dueño de este negocio descubrió lo sucedido cuando a la mañana temprano fue a abrir y se encontró con un desastre”.

Al respecto, mencionó que “estaba todo desordenado y hasta mercadería desparramada por el piso”.

En cuanto a los faltantes constatados por el damnificado, reveló que los autores del audaz golpe “sustrajeron alrededor de 100.000 pesos en efectivo”.

“También un televisor de 32 pulgadas, una cortadora de fiambre, un posnet de Mercado Pago y hasta un ADR de las cámaras de seguridad de la carnicería”, sumó luego el portavoz.

DESTROZOS

Pero no fue lo único que tuvo que lamentar el comerciante, dado que, el mismo oficial de policía hizo saber que los ladrones “inclusive provocaron algunos destrozos, como en un portón que está al costado del local. También en una ventana, donde violentaron las rejas y se metieron”.

Y cerró: “el dueño vive en la cuadra y se despertó a las 4 de la mañana y no pudo ver su local por las cámaras en su celular, pero supuso que era por la lluvia”.