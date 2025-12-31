Vaciamiento y fuerte crisis institucional en Newell’s

“Encontramos un Club hipotecado y devastado”, las desgarradoras palabras del flamante presidente de Newell’s, Ignacio Boero, en conferencia de prensa, donde dejó ver el crítico panorama que le toca atravesar a la Institución. Además disparó contra la antigua dirigencia.

Tras finalizar un año en paz con respecto a la pérdida de categoría, el tema institucional no dio respiro ni siquiera en épocas festivas. En este sentido, el máximo mandatario de la Lepra apuntó contra Ignacio Astore: “Libraron cheques sin fondos sabiendo que iba a venir otra comisión”.

En su primera conferencia de prensa como presidente del conjunto rosarino, Nacho Boero apuntó de lleno contra la gestión anterior. “Nos encontramos con un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito”, en un tono crudo y directo. Además, adelantó que en enero se realizará una auditoría para conocer con precisión el estado de las cuentas y los compromisos asumidos.

Junto al mandamás leproso se encontraba Camilo Cristiá, quien fue el encargado de aportar cifras concretas, millonarias y escalofriantes, de como encontró el Club la CD entrante.

Siguiendo esta línea, el dirigente detalló: “La deuda es superior a los 35 millones de dólares. Es una locura. Libraron cheques sin fondos sabiendo que iba a venir otra comisión. Con Arca hay una deuda de 1.200 millones de pesos, es un delito”, denunciando irregularidades y corrupción en la gestión saliente.

A su vez, reveló: “Firmaron contratos que ya cobraron por adelantado. No vamos a recibir ninguna regalía de los dos años de indumentaria que firmaron. Fueron vendidos los derechos de televisión del 2026. El club está en situación crítica y se saca adelante todos juntos”.

Mientras Newell’s intenta resolver la crisis económica e institucional, apuesta a lo futbolístico, donde buscará tener una mejoría con la llegada de la dupla técnica Orsi - Gómez.