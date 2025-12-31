Vaciamiento y fuerte crisis institucional en Newell’s

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino
El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron
Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar
Furia en la oposición por el anuncio del Gobierno sobre Andis: “Busca esconder la mugre”
Ingeniería financiera de Economía para llegar al oneroso pago de enero
La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
“Encontramos un Club hipotecado y devastado”, las desgarradoras palabras del flamante presidente de Newell’s, Ignacio Boero, en conferencia de prensa, donde dejó ver el crítico panorama que le toca atravesar a la Institución. Además disparó contra la antigua dirigencia.
Tras finalizar un año en paz con respecto a la pérdida de categoría, el tema institucional no dio respiro ni siquiera en épocas festivas. En este sentido, el máximo mandatario de la Lepra apuntó contra Ignacio Astore: “Libraron cheques sin fondos sabiendo que iba a venir otra comisión”.
En su primera conferencia de prensa como presidente del conjunto rosarino, Nacho Boero apuntó de lleno contra la gestión anterior. “Nos encontramos con un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito”, en un tono crudo y directo. Además, adelantó que en enero se realizará una auditoría para conocer con precisión el estado de las cuentas y los compromisos asumidos.
Junto al mandamás leproso se encontraba Camilo Cristiá, quien fue el encargado de aportar cifras concretas, millonarias y escalofriantes, de como encontró el Club la CD entrante.
Siguiendo esta línea, el dirigente detalló: “La deuda es superior a los 35 millones de dólares. Es una locura. Libraron cheques sin fondos sabiendo que iba a venir otra comisión. Con Arca hay una deuda de 1.200 millones de pesos, es un delito”, denunciando irregularidades y corrupción en la gestión saliente.
A su vez, reveló: “Firmaron contratos que ya cobraron por adelantado. No vamos a recibir ninguna regalía de los dos años de indumentaria que firmaron. Fueron vendidos los derechos de televisión del 2026. El club está en situación crítica y se saca adelante todos juntos”.
LE PUEDE INTERESAR
Asistencia de Garnacho y gol de Enzo Fernández en la igualdad del Chelsea
LE PUEDE INTERESAR
Turf – Programas y Resultados
Mientras Newell’s intenta resolver la crisis económica e institucional, apuesta a lo futbolístico, donde buscará tener una mejoría con la llegada de la dupla técnica Orsi - Gómez.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí