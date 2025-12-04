Movilización por la muerte de un joven en Tolosa

VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
Familiares de Agustín Arévalo, con el apoyo de taxistas platenses, protestaron ayer en las fiscalías penales de 8 entre 56 y 57 de La Plata para demandar celeridad y transparencia en la investigación sobre la muerte del joven, ocurrida el 25 de diciembre del año pasado.
En ese marco los manifestantes denunciaron serias irregularidades en el proceso judicial y el supuesto intento de la fiscalía de archivar la causa. Los allegados de Arévalo insistieron en que el joven fue fatalmente atropellado en la madrugada de Navidad por Nicolás Massei, quien presuntamente conducía en contramano y bajo los efectos del alcohol.
La cuñada de la víctima detalló la negligencia procesal, afirmando que no se realizaron pericias en el lugar del siniestro. Horas después, fue ella quien encontró las pertenencias de Agustín en el sitio sin la presencia de personal policial. “A casi un año, mi cuñado está muerto y nadie hizo nada. Lo único que pedimos es justicia”, manifestó la familiar.
