El juicio por el femicidio de Aybar sumó voces

Declararon peritos y una vecina en una jornada centrada en la escena del hecho / EL DIA

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de La Plata retomó ayer el juicio contra José Luis “El Puma” Rodríguez, acusado de matar a su expareja Patricia Aybar en mayo de 2022 en una casa de Barrio Jardín. Tras una primera jornada marcada por testimonios clave sobre el vínculo atravesado por la violencia de género, con la fiscal Leila Aguilar a cargo de la parte acusatoria, la segunda audiencia avanzó sobre detalles de la escena y las horas posteriores al hecho.

Según informaron voceros, declararon una vecina, la coordinadora de Policía Científica y dos efectivos que intervinieron en el procedimiento. La testigo aportó precisiones sobre lo que vio y escuchó el día del crimen y sobre el movimiento inusual en la vivienda luego del ataque. Su relato, señalaron fuentes, contribuye a completar el cuadro temporal que la fiscalía intenta consolidar.

Desde el área científica se sumaron descripciones técnicas vinculadas al trabajo pericial en la casa, donde se hallaron los elementos con los que Aybar fue golpeada. Los policías convocados detallaron el estado del inmueble y las primeras intervenciones al llegar al lugar. Para esta jornada está prevista la declaración de la médica que realizó la autopsia, una instancia considerada central para sostener la acusación de homicidio triplemente calificado que pesa sobre Rodríguez, quien permanece detenido.

Si los tiempos procesales se mantienen, esta etapa podría cerrar antes de los alegatos finales.