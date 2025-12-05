Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo con pozo de $3.000.000 y $300.000 por línea: los números de hoy

Política y Economía |Nueva conformación del congreso a partir del 10 de diciembre

Predominio de libertarios y peronistas en la Cámara baja

El oficialismo logró quedarse con la primera minoría. El peronismo perdió bancas y algo más. Lucha por el tercer lugar

Predominio de libertarios y peronistas en la Cámara baja
5 de Diciembre de 2025 | 02:06
Edición impresa

La radiografía precisa de la nueva Cámara de Diputados muestra a La Libertad Avanza como primera minoría, al ganar mucho terreno respecto del ciclo que culmina el 10 de diciembre, seguido de cerca por Unión por la Patria (UxP), que mantiene un volumen considerable.

En tanto, el tablero del nuevo Congreso dejó poco espacio para los espacios alternativos, donde dos interbloques de igual tamaño se disputan la tercera fuerza.

Los libertarios

Tras el buen resultado en las elecciones de octubre, La Libertad Avanza se embarcó en una carrera titánica contra el tiempo para despojar a Unión por la Patria de la condición de primera minoría.

Para ello, salió con todo a pescar diputados que pertenecían a bloques aliados, con inmejorable saldo.

Primero anexó a tres “radicales con peluca” de la Liga del Interior: Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier.

Después apeló a Patricia Bullrich para vaciar al bloque del PRO llevándose a más de una decena de diputados (entre quienes se destacan Silvana Giudici, Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado y Alejandro Bongiovanni), y en el medio también absorbió a la santafesina Verónica Razzini.

El presidente del bloque seguirá siendo Gabriel Bornoroni, mientras que Nicolás Mayoraz y Giudici serán secretarios parlamentarios.

Otras figuras del bloque son Luis Petri, Bertie Benegas Lynch, Lilia Lemoine, Karen Reichardt, Virginia Gallardo, Juliana Santillán, María Celeste Ponce, Romina Diez, Nicolás Emma, Sergio “Tronco” Figliuolo, Diego Hartfield, Santiago Santurio y Lorena Villaverde.

El peronismo

Las elecciones dejaron un gusto a poco en el peronismo, aunque pese a todo las proyecciones le permitían sostener la cantidad de diputados de la etapa que concluye.

La unidad empezó a tambalear cuando algunos gobernadores peronistas empezaron a dar visos de autonomía y a amenazar con independizarse, para poder negociar con el Gobierno con mayor libertad.

Al final, el único que se animó a dar el salto fue el catamarqueño Raúl Jalil, quien retiró de UxP a sus tres legisladores para conformar una bancada propia.

El santiagueño Gerardo Zamora amagó a hacer lo propio pero al final no sacó los pies del plato, mientras que el tucumano Osvaldo Jaldo ratificó la continuidad del bloque Independencia y obligó al ex intendente de Tafí Viejo Javier Noguera (quien tenía previsto sumarse a UP) a unírsele bajo extorsión política.

Además, el puntano Jorge “Gato” Fernández, del PJ puntano ligado a Alberto Rodríguez Saá, desoyó los pedidos desesperados para que quedara integrado en Unión por la Patria, y conformará un monobloque.

En definitiva, la deserción de los catamarqueños fue suficiente para que el peronismo perdiera la primera minoría, y encare la nueva etapa con un peso relativo menor al que tuvo en el período precedente.

Germán Martínez fue ratificado como jefe de bloque, y lo mismo ocurrió con Paula Penacca como secretaria parlamentaria.

Otros nombres destacados del bloque son Juan Grabois, Cecilia Moreau, Julia Strada, Jorge Taiana, Máximo Kirchner, Florencia Carignano, Pablo Yedlin, Eduardo Valdés, Itai Hagman, Hugo Yasky, Vanesa Siley, Agustín Rossi, Teresa García, Caren Tepp, Sergio Palazzo, Juan Marino, Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, Sebastián Galmarini, Diego Giuliano, Jimena López, Juan Carlos Molina, Sabrina Selva, Kelly Olmos, Nicolás Trotta, Aldo Leiva, Luana Volnovich, Horacio Pietragalla y Agustina Propato.

Provincias Unidas

Por el lado de Unidos, los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martín Llaryora, y de Chubut, Ignacio Torres, fueron los encargados de exportar la marca Provincias Unidas al Congreso.

La traducción parlamentaria no fue sencilla y tuvo muchos idas y vueltas, pero terminó mejor de lo que empezó.

Pullaro fue quien tomó la sartén por el mango e impuso a su vicegobernadora y diputada nacional electa Gisela Scaglia como jefa del interbloque.

Esta definición no le cayó nada bien a Miguel Pichetto, quien creyó que iba a retener la presidencia que ejerció en Encuentro Federal.

Las negociaciones con el oriundo de Río Negro y Nicolás Massot se cayeron por completo en un momento determinado, pero sobre el final se encauzaron y Encuentro Federal se sumó como una bancada propia integrada a Unidos.

También se logró incorporar al bloque de la Coalición Cívica, integrado por Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

Provincias Unidas logra sumar así un bloque de 22 diputados.

El PRO y la UCR

Los bloques del PRO y la UCR, que quedaron muy diezmados a raíz de las elecciones de octubre pasado, se las ingeniaron al menos para armar un interbloque con el MID que tiene reminiscencias a la alianza Cambiemos y que empata en cantidad de miembros con el interbloque Unidos.

Al sentirse traicionado por Patricia Bullrich, que le sacó más de una decena de diputados nacionales en las últimas semanas, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, debió maniobrar en poco tiempo para armar un interbloque con los restos de la UCR a fin de no quedar desdibujado en el mapa de la nueva Cámara de Diputados. Este interbloque suma 22 diputados.

El santiagueño Gerardo Zamora al final no sacó los pies del plato y no armó bloque propio

 

