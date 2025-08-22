Barracas defiende el liderazgo del Grupo A

García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años
El sorprendente Barracas Central, puntero del Grupo A, y Defensa y Justicia, se enfrentan esta tarde a partir de las 15.30 en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, y con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura. Televisa ESPN Premium.
El equipo que dirige Rubén Darío Insúa buscará seguir en lo alto de la tabla y sumarse a la lucha por clasificar a la Copa Libertadores de 2026; mientras que el Halcón tratará de arrebatarle el primer lugar.
El Guapo es puntero de la zona A con diez unidades, una más que sus escoltas Estudiantes y Huracán, y viene de empatar 1 a 1 con Central Córdoba.
Por su parte, los dirigidos por Mariano Soso solamente perdieron un partido en el Clausura y vienen de igualar 1 a 1 con Newell’s tras empezar abajo en el marcador. Probables equipo:
BARRACAS: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak y Nicolás Demartini; Rodrigo Insúa, Gonzalo Morales, Dardo Miloc e Iván Tapia; Javier Ruiz y Facundo Bruera.
DEFENSA: Enrique Bologna; Agustín Hausch, Lucas Ferreira, Rafael Delgado y Damián Fernández; Alexis Soto, Juan Miritello, César Pérez y Juan Manuel Gutiérrez; Kevin Gutiérrez y Aaron Molinas.
Tigre e Independiente Rivadavia jugarán a las 20 en el Estadio José Dellagiovanna y con el arbitraje de Luis Lobo Medina. El local intentará mantener el nivel tras el triunfo ante Racing para acercarse a la pelea por la punta, contra un rival que viene de ser goleado por un Boca. Las posibles formaciones: TIGRE: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona y Federico Álvarez; Santiago González, Bruno Leyes, Simón Rivero y Jabes Saralegui; Sebastián Medina e Ignacio Russo.
INDEPENDIENTE (R): Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer y Pedro Souto; Tomás Bottari, Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil y Thomas Ortega; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
