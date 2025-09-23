Fentanilo: los familiares exigen transparencia en la comisión investigadora

VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo
Mientras los acusados por la megacausa del fentanilo adulterado continúan detenidos, los familiares de las víctimas intensifican el seguimiento sobre la comisión investigadora creada por la Cámara de Diputados de la Nación. Hasta ahora, la crisis sanitaria vinculada al fentanilo contaminado ya se cobró la vida de 96 personas, y los allegados de los fallecidos exigen que la instancia parlamentaria cumpla un rol activo y efectivo en el esclarecimiento de los hechos.
En un comunicado, los familiares remarcaron la importancia de la próxima etapa: “El siguiente paso será decisivo: definir a los integrantes de la comisión y, sobre todo, quién ejercerá la presidencia”, señalaron. Según se informó, la comisión fue aprobada por unanimidad el 17 de septiembre, en una sesión especial de la Cámara, con el objetivo de investigar la comercialización y uso del fentanilo adulterado, sus consecuencias sanitarias y posibles responsabilidades administrativas.
Los allegados a las víctimas advirtieron que la magnitud de la causa es “ineludible”: decenas de muertes aún sin contabilizar, desaparición de materias primas, destrucción de pruebas, irregularidades en laboratorios y la inacción de organismos de control. Por eso, insistieron en que la comisión no solo debe cumplir un rol político, sino colaborar activamente con la Justicia, aportando pruebas, documentos y testimonios que fortalezcan la investigación.
“El anteproyecto establece que la comisión debe constituirse en un plazo máximo de siete días desde su sanción y funcionar hasta el 9 de diciembre de 2025. Aunque el tiempo es breve frente a la complejidad del caso, la comisión tiene la oportunidad de generar resultados concretos bajo presión institucional”, añadieron.
Para los familiares, la definición de los miembros y de la presidencia será clave para determinar si la comisión se convierte en una verdadera herramienta de investigación y reparación, o si corre el riesgo de quedar bloqueada por intereses políticos. Mientras tanto, los acusados permanecen bajo custodia en Ezeiza.
