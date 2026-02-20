Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |Su pronóstico es reservado

Un accidente en 14 y 35 dejó en grave estado a un motociclista de 19 años

Un accidente en 14 y 35 dejó en grave estado a un motociclista de 19 años

El accidente se registró en 35 y 14. Las causas se investigan / web

20 de Febrero de 2026 | 02:23
Edición impresa

La inseguridad vial en la Región suma un nuevo episodio alarmante. Mientras Berisso aún se ve conmocionada por la muerte de un motociclista en un triple choque -que elevó a 10 las víctimas fatales en lo que va de 2026 (ver aparte)-, en La Plata un joven de 19 años resultó gravemente herido tras un violento accidente ocurrido en 14 y 35.

Personal del Comando de Patrulla local fue comisionado a esa esquina por el siniestro vial. Al llegar, constató la colisión entre un automóvil Nissan Note y una motocicleta Cerro 150 cc. blanca y roja, que circulaba sin su patente colocada.

Según la información oficial, el auto era conducido por una mujer de 31 años. Por causas que ahora son materia de investigación, impactó contra la moto, cuyo conductor, de 19 años, quedó inconsciente sobre el asfalto.

Minutos después arribó al lugar una ambulancia del SAME, que trasladó de urgencia al joven al hospital de Gonnet. El parte médico inicial fue estremecedor: presentaba una grave herida craneal, con riesgo de vida.

La causa quedó en manos de la UFI N° 12 de La Plata, que deberá determinar la mecánica del hecho y la autoría responsable. Ambos vehículos fueron incautados para la realización de las pericias correspondientes.

El caso se da en un contexto crítico. La Región atraviesa una preocupante escalada de siniestros viales que no distingue edades ni barrios. Exceso de velocidad, motos sin patente, circulación sin medidas básicas de seguridad y maniobras imprudentes forman parte de una postal cotidiana que parece haberse naturalizado.

El sumario está a cargo de personal de la comisaría segunda.

 

