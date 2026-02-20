Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"La ley debe seguir su curso", dijo el rey Carlos III

“La ley debe seguir su curso”, dijo el rey Carlos III

El rey Carlos III

20 de Febrero de 2026 | 02:27
El rey Carlos III expresó ayer su “profunda preocupación” por la detención de su hermano, Andrew Mountbatten-Windsor, y subrayó que “la ley debe seguir su curso”.

El exduque de York fue arrestado y liberado horas más tarde bajo sospecha de mala conducta en cargo público, en relación con su etapa como representante especial de Comercio.

En un comunicado oficial, el monarca, de 77 años, afirmó que ahora corresponde un “proceso completo, justo y adecuado” para que el asunto sea investigado por las autoridades competentes. “En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso”, señaló. Carlos III añadió que no sería apropiado realizar más comentarios mientras la investigación esté en marcha.

La detención de Andrés constituye el último episodio polémico que golpea a la monarquía británica, una institución marcada por crisis recurrentes en el último siglo. Uno de los precedentes más dramáticos fue la abdicación de Eduardo VIII en 1936 para casarse con Wallis Simpson, decisión que abrió una profunda herida en la Casa Real y generó controversia por su posterior acercamiento a la Alemania nazi.

Décadas más tarde, la relación de la princesa Margarita con el divorciado Peter Townsend desafió las convenciones de la época y terminó frustrada por presiones políticas y religiosas. En los años noventa, las separaciones de Andrés y Sarah Ferguson, y del entonces príncipe Carlos y Diana, desembocaron en el llamado “Annus Horribilis” de Isabel II en 1992. La muerte de Diana en 1997 agravó la crisis de popularidad de la Corona.

Más recientemente, el llamado “Megxit”, con la salida del príncipe Enrique y Meghan de sus funciones reales en 2020, volvió a tensionar la imagen de la institución.

En ese contexto, el caso de Andrés se suma a una cadena de escándalos que han puesto a prueba la resiliencia de la monarquía británica a lo largo de las décadas.

 

 

