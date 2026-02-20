José Balcázar asumió como presidente de Perú

El veterano congresista izquierdista José María Balcázar asumió en las últimas horas como presidente interino de Perú, tras ser elegido titular del Parlamento un día después de la destitución de José Jerí por acusaciones de corrupción. Con su designación, el país suma su octavo jefe de Estado desde 2016, una cifra que ilustra la persistente inestabilidad política que atraviesa la nación andina.

De acuerdo con la Constitución, cuando la Presidencia queda vacante, el titular del Congreso debe asumir automáticamente el Poder Ejecutivo. Balcázar, abogado de 83 años y legislador de Perú Libre, conducirá el país hasta el 26 de julio, cuando tome posesión el mandatario que resulte elegido en los comicios del 12 de abril.

En una sesión extraordinaria celebrada la noche del miércoles, obtuvo 60 votos y se impuso a María del Carmen Alva, de Acción Popular; al socialista Edgard Reymundo y al independiente Héctor Acuña.

Durante su juramentación declaró: “Juro por Dios, por la patria, por la paz, ejercer fielmente el cargo de Presidente de la República”. En su primer discurso prometió garantizar “una transición democrática y electoral pacífica y transparente”.

Balcázar integra el mismo partido con el que ganó la presidencia en 2021 Pedro Castillo, hoy encarcelado por intentar disolver el Congreso en 2022. Su cercanía ideológica con Castillo alimentó críticas de sectores opositores. El constitucionalista Aníbal Quiroga advirtió que su ascenso podría representar “un retroceso”.

INMERSO EN POLÉMICAS

El nuevo mandatario interino tampoco está exento de polémicas. En 2023 generó rechazo al afirmar en el Parlamento que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al desarrollo psicológico futuro de la mujer”, durante un debate sobre la prohibición del matrimonio infantil.

Tras su designación, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló que esas declaraciones vulneran estándares de protección de la niñez.

La salida de Jerí se produjo tras investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal, además de cuestionamientos por contrataciones en su gestión. Jerí había asumido en octubre, luego de la destitución en juicio político de Dina Boluarte. Su caída profundizó la sensación de fragilidad institucional.

Perú se encamina ahora a elecciones con más de 30 candidatos y el retorno a un Parlamento bicameral.

La crisis política de los últimos años ha estado marcada por procesos judiciales contra expresidentes como Alejandro Toledo y Ollanta Humala, ambos presos por corrupción.

En este contexto, el principal desafío de Balcázar será asegurar la estabilidad y la transparencia electoral en un período breve pero decisivo. Con la ciudadanía marcada por el escepticismo y la polarización, su gestión interina será clave para encauzar una transición que permita al país cerrar una etapa de crisis casi permanente.