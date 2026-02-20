Avanza la causa por una supuesta estafa millonaria

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo
Natalidad y Jardines en crisis: empiezan a juntar chicos de distinta edad
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida
Citan a indagatoria a Tapia y Toviggino y les prohíben salir del país
Kicillof suma aliados en Mar del Plata para enfrentar a La Cámpora
Otra vez incidentes, con heridos y detenidos en torno al Congreso
Empresas locales en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa
Actividades: Italiano, coreano, literatura, ajedrez, jiu jitsu, patín, festejo de la cultura vasca, taller de plástica y reciclado
VIDEO. Histórica condena en Kosovo por el femicidio de Clara Urdangaray
Violencia desatada y un robo de $10 millones en el barrio El Mondongo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Por disposición del fiscal platense Gonzalo Petit Bosnic, que investiga una presunta megaestafa inmobiliaria por la paralización de una docena de edificios en la Ciudad y varios otros proyectos bajo el sistema de fideicomiso en pozo, que no mostraron avances de obra pese a haber sido comercializados y, según dicen, con cobros parciales y hasta totales en algunos casos, se ordenó la notificación de la formación de la causa en su contra a dos socios de la compañía ABES Desarrolladora de Negocios SRL.
Se trata de Macarena Nuñez, que revestía el carácter de socia gerente de la firma; y del abogado Diego Lacki, quien, al margen de sus funciones como representante letrado, era socio minoritario de la compañía y cara visible.
Fuentes de tribunales indicaron que Nuñez ya fue impuesta de los artículos 1 y 60 del Código de Procedimiento Penal bonaerense, que define el rol de todo imputado en un proceso penal y sus derechos y garantías, mientras que en el caso de Lacki, al que no le habría llegado la cédula vía correo policial, hoy podría presentarse personalmente a cumplir con la manda de la Justicia.
Todo forma parte del avance de la pesquisa, que además tiene en trámite importantes medidas de prueba. Por ejemplo se ha solicitado la verificación del estado de los inmuebles detallados en las denuncias y que se reciban declaraciones testimoniales a todos los denunciantes y a quienes obren como damnificados.
Los mismos voceros recordaron que existen en trámite varias IPP que corren acollaradas a la principal y que seguirán sumando las que vayan ingresando al sistema, en la medida que exista un mismo objeto procesal. Es para evitar el dispendio jurisdiccional.
Como se sabe, una de las víctimas que denunció la maniobra es Pedro Troglio, el ex futbolista y actual director técnico del club Banfield.
LE PUEDE INTERESAR
Un jubilado al hospital por una golpiza en un asalto
LE PUEDE INTERESAR
“Me mandaron plomo”: una pelea que terminó con sangre en Romero
Otro dos de los damnificados -adelantado por este diario en una edición anterior-, fueron a la vía civil para asegurar los bienes en el caso.
En su escrito plantearon “el aseguramiento patrimonial, es decir, la adopción de medidas cautelares como el embargo preventivo, anotación de prohibición de enajenar, medidas cautelares reales o registrales para impedir la dispersión de activos, preservando el eventual resarcimiento civil”.
El defalco, de acuerdo a las primeras estimaciones, alcanzaría los 7 millones de dólares.
En todos los hechos, siempre en base al texto de lo denunciado, hay un mismo patrón de engaño por promesas incumplidas y con evasivas fundadas en problemas con el gremio de la construcción, que al parecer no eran tales.
La sospecha es en orden a los delitos de estafa y defraudación fraudulenta, en la que se habla de volúmenes de dinero que supuestamente fueron girados a cuentas en el exterior.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí