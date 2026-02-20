Trump volvió a elogiar a Milei y respaldó su gestión

Milei (izquierda) y Trump (centro), junto a mandatarios en la junta / AP

Donald Trump renovó su apoyo político a Javier Milei durante la primera sesión de la denominada Junta de la Paz, un ámbito internacional que busca definir una hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza. En medio de su discurso, el presidente de Estados Unidos interrumpió su exposición para buscar al mandatario argentino entre los presentes.

“¿Dónde está el presidente Milei?”, preguntó en reiteradas ocasiones, con una sonrisa, antes de destacar su respaldo previo al líder de La Libertad Avanza.

“Yo lo apoyé, lo respaldé. No se supone que deba respaldar a personas, pero respaldo cuando me cae bien alguien”, afirmó Trump, quien recordó su historial de apoyos políticos tanto en Estados Unidos como en el plano internacional.

En ese contexto, Trump evocó el proceso electoral argentino y sostuvo que Milei “estaba un poco atrás en las encuestas”, pero que finalmente “terminó ganando de manera aplastante”, en alusión al resultado de las elecciones legislativas de 2025.

El mandatario estadounidense vinculó ese resultado con su respaldo explícito y afirmó que su apoyo “parece estar funcionando también en países extranjeros”.

Además de Milei, Trump dedicó elogios al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien enfrenta elecciones clave en abril y es uno de los principales aliados de la Casa Blanca en Europa Oriental.

“Tenés mi total y completo apoyo. Lo vas a hacer perfecto”, le dijo Trump, antes de agregar: “A Milei le fue bastante bien con mi apoyo”.

Por razones protocolares, Milei y Orbán estuvieron ubicados uno junto al otro durante la sesión.

Milei asistió a la reunión acompañado por el canciller Pablo Quirno, mientras que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, permaneció en Buenos Aires.

Argentina ya adelantó que no realizará un aporte monetario para la reconstrucción de Gaza, a diferencia de los más de 7.000 millones de dólares en contribuciones públicas anunciadas por Trump, provenientes de países como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán, entre otros.

En este marco, la Junta de la Paz espera que el país aporte su experiencia militar en misiones en territorios atravesados por conflictos étnicos o religiosos.

Trump concibe a la Junta de la Paz como un instrumento geopolítico con un alcance más amplio que el originalmente previsto por el Consejo de Seguridad de la ONU, que había limitado su función a la reconstrucción de Gaza.

Esa pretensión generó que las principales potencias europeas, así como Rusia y China, decidieran mantenerse al margen del foro.

Tampoco manifestaron interés países como Japón, Canadá, México y Brasil. En contraste, Italia participa como observadora especial, una decisión que generó malestar en la Unión Europea.

La Junta de la Paz cuenta con la participación de actores clave como Israel, Qatar y Turquía, pese a las tensiones regionales existentes entre ellos.

Argentina, El Salvador y Paraguay son los únicos países de América Latina que forman parte del organismo, junto a una amplia nómina de Estados de Europa del Este, Asia y Medio Oriente.

Tras el cierre de las deliberaciones, Trump viajará a Georgia, mientras que Milei regresará a la Argentina. El presidente argentino tiene previsto arribar a Buenos Aires hoy.