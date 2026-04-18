Piden reactivar el juicio contra “Pity” Álvarez

El fiscal pidió avanzar sin más demoras en el juicio contra Pity Álvarez por el homicidio ocurrido en 2018. En un dictamen presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, el representante del Ministerio Público, Sandro Abraldes, solicitó que el proceso se reanude “a la mayor brevedad posible” y que se fije fecha para el inicio del debate oral.

El planteo se apoya en un informe del Cuerpo Médico Forense que concluye que el músico cuenta con “reserva cognitiva” suficiente para afrontar un juicio. Según el fiscal, los estudios realizados -que incluyeron evaluaciones neurológicas, toxicológicas y psicodiagnósticas- demostraron que el imputado puede comprender las acusaciones y participar de su defensa.

Uno de los puntos clave del dictamen es el cambio de escenario respecto a 2023, cuando el juicio fue suspendido por considerar que el artista no estaba en condiciones psíquicas de enfrentar el proceso. Desde entonces, su situación habría evolucionado, algo que -según Abraldes- quedó expuesto en sus recientes apariciones públicas.

En ese sentido, el fiscal destacó el recital multitudinario que brindó en diciembre de 2025 en Córdoba, donde se presentó ante miles de personas durante más de tres horas. Para la acusación, ese desempeño evidenció capacidad de organización, memoria, concentración e interacción, elementos incompatibles con la imposibilidad de afrontar un juicio.

“La valoración judicial no puede prescindir de los datos de la realidad actual”, sostuvo Abraldes, al remarcar que existe una contradicción entre las limitaciones señaladas por la defensa y el comportamiento reciente del imputado en contextos de alta exigencia.

El caso tiene como eje el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. De acuerdo con la acusación, tras una discusión, el músico le disparó en varias oportunidades, provocando su muerte. Además, enfrenta cargos por portación ilegítima de arma de fuego y privación ilegal de la libertad agravada. Ahora será el tribunal el que deba evaluar los nuevos elementos y definir si el proceso se reactiva.