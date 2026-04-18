Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |POR EL ASESINATO DE UN VECINO DE VILLA LUGANO

Piden reactivar el juicio contra “Pity” Álvarez

Piden reactivar el juicio contra “Pity” Álvarez

La fiscalía pidió que Pity Álvarez vaya a juicio por un crimen / Web

18 de Abril de 2026 | 02:12
Edición impresa

El fiscal pidió avanzar sin más demoras en el juicio contra Pity Álvarez por el homicidio ocurrido en 2018. En un dictamen presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, el representante del Ministerio Público, Sandro Abraldes, solicitó que el proceso se reanude “a la mayor brevedad posible” y que se fije fecha para el inicio del debate oral.

El planteo se apoya en un informe del Cuerpo Médico Forense que concluye que el músico cuenta con “reserva cognitiva” suficiente para afrontar un juicio. Según el fiscal, los estudios realizados -que incluyeron evaluaciones neurológicas, toxicológicas y psicodiagnósticas- demostraron que el imputado puede comprender las acusaciones y participar de su defensa.

Uno de los puntos clave del dictamen es el cambio de escenario respecto a 2023, cuando el juicio fue suspendido por considerar que el artista no estaba en condiciones psíquicas de enfrentar el proceso. Desde entonces, su situación habría evolucionado, algo que -según Abraldes- quedó expuesto en sus recientes apariciones públicas.

En ese sentido, el fiscal destacó el recital multitudinario que brindó en diciembre de 2025 en Córdoba, donde se presentó ante miles de personas durante más de tres horas. Para la acusación, ese desempeño evidenció capacidad de organización, memoria, concentración e interacción, elementos incompatibles con la imposibilidad de afrontar un juicio.

“La valoración judicial no puede prescindir de los datos de la realidad actual”, sostuvo Abraldes, al remarcar que existe una contradicción entre las limitaciones señaladas por la defensa y el comportamiento reciente del imputado en contextos de alta exigencia.

El caso tiene como eje el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. De acuerdo con la acusación, tras una discusión, el músico le disparó en varias oportunidades, provocando su muerte. Además, enfrenta cargos por portación ilegítima de arma de fuego y privación ilegal de la libertad agravada. Ahora será el tribunal el que deba evaluar los nuevos elementos y definir si el proceso se reactiva.

LE PUEDE INTERESAR

Comerciantes marcharán a la comisaría Décima

LE PUEDE INTERESAR

El cuento del “pago erróneo”: así fue estafada una odontóloga de La Plata

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Denuncian que por una protesta en Catastro de ARBA está paralizado el mercado inmobiliario

VIDEO.- Otra batalla campal en una escuela de La Plata: la ola de violencia y amenazas mete miedo

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Alerta en el sistema de PAMI: jubilados afectados por demoras y recortes

Encima de que está todo mal con los micros, sube el boleto: desde cuándo y los nuevos valores, sección por sección

VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo

La muerte de la beba Mía en La Plata: giro a un abandono de persona agravado

Hipotecarios UVA: bajan las tasas y crecen las chances de acceder a la casa propia
+ Leidas

El Pincha quiere dar un paso más

El Festival de la Cerveza Capital ya se vive en el Camping Municipal

IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención

Gimnasia, obligado a ganar

Conmoción en las escuelas: entre las amenazas y sospechas de armas

Las emergencias de YPF generan “situación de vulnerabilidad”

Mascherano se fue por discutir con Messi

El Gobierno avanza con el desalojo en Chapadmalal
Últimas noticias de Policiales

Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato

Una banda tiene en vilo a un sector de Los Hornos

Rechazaron la excarcelación de Lucas Pertossi

Otro motociclista herido tras un violento choque
Deportes
El Pincha quiere dar un paso más
Con lo mejor que tiene, viajó a Córdoba
Empate en cero para la Reserva albirroja
Gimnasia, obligado a ganar
Ariel Pereyra podría seguir hasta el final del torneo
Espectáculos
Justin Bieber: el regreso que nadie esperaba, pero todos necesitaban
“Maybe”: el lado oscuro de la intimidad
¿Qué le pasa?: Mirtha contó por qué no estará hoy en su programa
Luis Brandoni fue internado y se encuentra “delicado”
Tensión en Telefé: qué dos estrellas no se pueden ni ver
Información General
La Saladita de la Bristol: la trama de un negocio millonario
Artemis II: más que la Luna, la idea de unir al mundo
Traslado del Registro en Zárate: consultas y pedido de informes por la nueva sede
El Gobierno eliminó una exigencia municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas
Feria del Libro 2026: una guía para visitarla en su 50º edición
La Ciudad
Conmoción en las escuelas: entre las amenazas y sospechas de armas
IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención
Las emergencias de YPF generan “situación de vulnerabilidad”
El Festival de la Cerveza Capital ya se vive en el Camping Municipal
El paro nodocente pegó fuerte en los colegios y en las facultades fue dispar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla