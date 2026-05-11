Alarma por un incendio en un local de Berisso

Durante la madrugada de ayer, un incendio afectó un local de ventas ubicado en la intersección del Camino de Acceso y el Puente Palo Blanco.

El siniestro se desató alrededor de las 03.05, afectando una estructura de 10 por 4 metros construida en material, madera y chapa.

Pese al esfuerzo de los servicios de emergencia, el fuego avanzó con rapidez y provocó daños totales en la edificación. En el lugar trabajaron intensamente las autobombas 29 y 35, con una dotación de 9 efectivos que combatieron las llamas por el lapso de una hora.

El despliegue permitió controlar el foco ígneo y evitar que se propagara a zonas linderas, contando además con la colaboración del personal de la guardia de Defensa Civil, que asistió en las tareas de logística y seguridad en el perímetro.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos.