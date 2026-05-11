Denunciaron otro caso de inseguridad en 52 y 148

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Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la localidad de Los Hornos, donde delincuentes ingresaron en una vivienda tras forzar el portón de acceso y robaron distintos elementos de valor, entre ellos televisores, una notebook y un decodificador.
El hecho fue denunciado por el propietario de la casa, ubicada en la zona de 52 y 148, quien al regresar durante la tarde descubrió que el portón elevadizo estaba violentado y parcialmente abierto. Al ingresar, constató que los ladrones también habían entrado por una ventana y revolvieron distintos ambientes del inmueble.
Según la denuncia, los delincuentes se llevaron dos televisores, una computadora portátil y otros objetos electrónicos. Además, arrancaron las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad, aparentemente con la intención de eliminar posibles registros del robo.
Vecinos de la cuadra aseguraron haber visto durante la madrugada a dos hombres y una mujer merodeando la zona en actitud sospechosa.
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