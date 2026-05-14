Saqueos nocturnos en dos escuelas de Ensenada

Muchos delincuentes de nuestra Región “no aprenden más. Siguen teniendo como blanco de sus embates los establecimientos educativos, donde no se limitan a robar, sino que además provocan destrozos.

En las últimas horas trascendieron episodios de inseguridad que esta vez se registraron en colegios del partido de Ensenada.

Uno de estos hechos ocurrió en la Escuela Secundaria Nº 9, ubicada en las calles Italia y Almafuerte, del casco urbano ensenadense.

Una fuente vinculada a la investigación policial por este ataque, confió que fue descubierto “pasadas las 8 de la mañana” de ayer, cuando personal del establecimiento llegó y constató que “en la oficina de Orientación Escolar” se hallaba dañada la ventana.

Se explicó que si bien esa abertura “tiene una reja”, los autores del golpe “la doblaron”. Al mismo tiempo, hizo saber que esa dependencia estaba en un completo desorden. Pero lo que más lamentaron autoridades y docentes del colegio fue que los ladrones “robaron alrededor de 15 computadoras, que en su mayoría funcionaban, aunque algunas otras no”.

El portavoz reveló que, inclusive, “en los techos del establecimiento se encontró una computadora y un teléfono celular”, que al parecer los intrusos olvidaron o abandonaron por alguna otra razón.

EN EL DIQUE

La Escuela Primaria Nº 16, que está en la esquina de 123 y 530, también registró un ilícito similar. Se informó que fue también ayer, pero a las 7 de la mañana, que auxiliares del lugar al llegar vieron a efectivos policiales, ya advertidos sobre el robo, y observaron la puerta de entrada violentada y entreabierta. Se verificaron faltantes de “tablets, un parlante, cuchillos y un cartucho de impresora”.