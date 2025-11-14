Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Opinión |¿Guiño a Trump?

Por qué Milei no asistirá a la cumbre del G20

Por qué Milei no asistirá a la cumbre del G20

Redacción AFP

14 de Noviembre de 2025 | 02:33
Edición impresa

El presidente argentino, Javier Milei, no asistirá a la cumbre del G20 que se celebrará en Sudáfrica desde el 22 de noviembre, en línea con la decisión de su par estadounidense y aliado Donald Trump.

Milei enviará en su lugar al flamante canciller, Pablo Quirno, confirmó a la AFP un portavoz de la presidencia.

El gobierno argentino no precisó los motivos de la ausencia presidencial, aunque Milei manifestó en múltiples ocasiones su alineamiento diplomático con Estados Unidos y con Trump.

En la última asamblea de Naciones Unidas en septiembre, Milei volvió a manifestar su apoyo a las políticas migratorias de Trump y retomó muchas de sus críticas a la ONU.

Trump había anunciado el viernes que ningún funcionario estadounidense asistirá a la próxima cumbre del G20 en Sudáfrica, un país al que acusa sin pruebas de perseguir y asesinar a personas blancas.

“Es una vergüenza que el G20 se celebre en Sudáfrica”, afirmó el mandatario estadounidense en su red Truth Social.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

Es lo más importante que está pasando en la economía argentina y nadie habla de eso

En 2024, pese a sus diferencias con el presidente brasileño Lula da Silva, Milei había asistido personalmente a la cumbre celebrada en Río de Janeiro.

Adhesión a la OCDE

En cambio, Argentina presentó el memorando inicial para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), confirmó el organismo internacional, calificándolo de “paso decisivo” en su proceso de adhesión.

Con motivo de la visita a Buenos Aires del secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Quirno, “le presentó el Memorándum inicial de Argentina, lo que supone un paso importante hacia la adhesión”, indicó la organización en un comunicado.

El país expresó en 2016, durante la presidencia del liberal Mauricio Macri, su deseo de ingresar a la OCDE, que seis años después inició el proceso de discusiones con el país, así como con Brasil, Perú, Bulgaria, Croacia y Rumania.

En mayo de 2024, Argentina recibió la hoja de ruta que deberá aplicar para integrar la organización, que engloba a las mayores economías del mundo con regímenes democráticos.

En un principio, Argentina se había comprometido a presentar el memorando inicial antes de finales del 2024.

La presentación de este documento, una autoevaluación preliminar realizada por Argentina sobre la armonización de su legislación, políticas y prácticas con las normas de la OCDE, da ahora inicio a la “fase técnica”.

De conformidad con la Hoja de ruta para el proceso de adhesión de Argentina a la OCDE, adoptada por los 38 países miembros del organismo, ahora se iniciará un diálogo con 25 comités de expertos que abarcan una amplia gama de ámbitos de política pública.

En agosto de 2024, Cormann había explicado que este proceso de revisión técnica duraría varios años.

“El proceso de adhesión a la OCDE complementa el ambicioso programa de reformas económicas de Argentina, contribuyendo a reforzar las bases del crecimiento a medio y largo plazo”, declaró el secretario general, citado en el comunicado.

Esto “reforzará la confianza internacional en las orientaciones políticas de Argentina, apoyará un crecimiento más fuerte y sostenible, así como un aumento de los ingresos y del nivel de vida, al tiempo que reforzará la cooperación de la OCDE con una gran economía del G20“, agregó.

AFP

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Avanzan en el Concejo el Presupuesto y la Fiscal municipal

Tensión por una fiesta de colegios en un salón

VIDEO. Martín Yeza, entre la reconstrucción del PRO y la alianza con Milei

Falleció Rubén “Chuby” Leguizamón

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

EE UU-Argentina: acuerdo de comercio e inversiones

La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes

Se entregó De Vido, lo detuvieron y quedó preso en la cárcel de Ezeiza
Últimas noticias de Opinión

Instituciones débiles, internas fuertes

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

Es lo más importante que está pasando en la economía argentina y nadie habla de eso

Menos inteligencia de EE UU y más narco
Espectáculos
César “Banana” Pueyrredón: el Dios del amor
“Modigliani”, de Johnny Depp Pánico y locura en Montparnasse
Daniel Hendler: “No puedo evitar ver la comedia que está siempre por debajo”
Se terminó la espera: Oasis vuelve a rugir en el Monumental
Héroe presenta su homenaje lírico pop al mundo del cine
Policiales
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Le martillan la ventanilla en un semáforo y le roban
VIDEO. Makintach se adelantó a la posible sanción y “pegó un fuerte portazo”
Millonario golpe a una quinta avícola en El Peligro
Una captura por un crimen no apagó los reclamos
Información General
Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial
Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Deportes
La relación con AFA, el gran tema a resolver
Gimnasia sin paz: siguen los problemas por falta de pagos al plantel
Úbeda evalúa cuidar a Giménez ante Tigre
El Muñeco patearía el tablero y apostaría por los históricos ante Vélez
Se despide del 2025: la Selección juega con Angola

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla