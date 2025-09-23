Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles: Celular 5G, TV Led, metegol y más

Deportes |Axel Kicillof firmó el convenio con el presidente de la AFA Claudio Tapia

Selección, Messi y mucho más en el estadio Único

Claudio Tapia, Axel Kicillof y Julio Alak, en la presentación de ayer

23 de Septiembre de 2025 | 03:13
Edición impresa

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata e iniciará un plan de obras.

Ayer, en conferencia de prensa, el mandatario bonaerense se refirió a lo que fue el acuerdo pactado hace algunos días con el ente madre del fútbol argentino: “Lo venimos trabajando hace nueve meses. Es un convenio que se terminó de perfeccionar y que ahora ha sido aprobado por el Consejo Directivo de la AFA”.

“La semana pasada tuvimos una reunión de Consejo Directivo a la que fuimos invitados diferentes ministros y yo como Gobernador junto con los presidentes de los clubes, los miembros del Consejo Directivo y su presidente, Chiqui Tapia, donde la AFA se hace cargo del estadio Único de La Plata, pone a funcionar un plan de obras muy importante” agregó.

Se pudo saber que comenzará el trabajo para la colocación del campo de juego y que el césped que se utulizará será el mismo que tienen lso principales estadios europeos, entre ellos el de Wimbley en Inglaterra.

Además, Kicillof aseguró que “la AFA deberá pagar un canón por el uso del estadio a la provincia, un canón que puede ser sustituido por la realización de obras muy necesarias en el estadio. La intención es que nuestro estadio Único Diego Armando Maradona, que está acá en la capital de la provincia, se convierta en la casa de las selecciones nacionales que están a cargo de la AFA”.

La Selección jugará partidos amistosos, de Eliminatorias (posiblemente la despedida de Lionel Messi) pero también será utilizado para las competiciones que organiza la AFA como la Copa de la Liga, el Trofeo de Campeones y la Copa Argentina. La Plata será sede repetida de varios de estos eventos.

“Es algo muy importante para la AFA, es algo muy importante para el Gobierno de la Provincia pero es algo muy importante para la capital de la Provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata y es algo muy importante para todos los y las bonaerenses” concluyó antes de mencionar al intendente Julio Alak, presente en el lugar.

Estuvo también el presidente de Gimnasia Mariano Cowen mientras que ningún representante de Estudiantes se hizo presente ya que no forma parte del Comité Ejecutivo de AFA.

La AFA presentó hace un tiempo en MasterPlan. El mismo consta de cuatro puntos importantes: 1) Campo de juego, 2) Techo, 3) Iluminación y 4) Infraestructuras interiores y conectividad, que son los que pondrán en ejecución las obras a corto plazo para tener operativo este escenario a finales de marzo de 2026.

 

