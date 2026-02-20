Castro le dio el triunfo a Bologna

El argentino Santiago Castro marcó el único gol en el triunfo por 1 a 0 del Bologna de Italia ante Brann de Noruega como visitante. De esta forma, alcanzó los diez goles en la temporada y confirmó su mejor registro goleador en Europa, en una jornada positiva para varios equipos en los playoffs de la UEFA Europa League.

El ex Vélez definió con potencia para abrir el marcador y convirtió por primera vez en la competencia continental. Con este tanto llegó a diez conquistas por segunda campaña consecutiva, aunque esta vez lo consiguió en 32 partidos, catorce menos que en la temporada anterior. Además, Castro suma tres goles en sus últimos tres encuentros y se consolidó como una de las revelaciones argentinas del fútbol europeo.

En Turquía, Nottingham Forest dio un paso decisivo hacia los octavos de final tras imponerse 3 a 0 ante Fenerbahce. El equipo inglés golpeó en momentos clave y encaminó la serie antes del descanso con los tantos de Murillo e Igor Jesús. También celebró Celta de Vigo, que venció por 2 a 1 a PAOK en Grecia y tomó ventaja en la eliminatoria. Iago Aspas y Williot Swedberg marcaron antes del entretiempo.

Los otros resultados: Dinamo Zagreb 1-3 Genk, Lille 0-1 Estrella Roja de Belgrado, Panathinaikos 2-2 Vikotiria Plzen, Ludogorets 2-1 Ferencvaros y Celtic 1-4 Stuttgart.