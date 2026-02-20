Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo |LA CAÍDA DE ANDRÉS

De “héroe” en Malvinas a un bochorno para la realeza

De “héroe” en Malvinas a un bochorno para la realeza

Andrés y su exesposa

20 de Febrero de 2026 | 02:28
Edición impresa

De piloto en la Guerra de las Malvinas a protagonista de uno de los mayores escándalos de la monarquía británica. La trayectoria de Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe Andrés, refleja una caída abrupta desde la imagen de “héroe” militar hasta convertirse en un problema para la Corona tras su reciente arresto por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Nacido el 19 de febrero de 1960 en el Palacio de Buckingham, tercer hijo de Isabel II y del príncipe Felipe, Andrés fue durante años considerado el “hijo predilecto” de la soberana. A los 22 años participó como piloto de helicóptero en la Guerra de las Malvinas en 1982, un rol que le valió reconocimiento público en el Reino Unido. Esa imagen de joven valiente reforzó su popularidad en la década de 1980.

Su vida privada también ocupó titulares. En 1986 se casó con Sarah Ferguson, con quien tuvo a las princesas Beatriz y Eugenia. Aunque se divorciaron en 1996, mantuvieron una relación cercana. Tras dejar la Marina Real, fue designado representante especial para el comercio internacional, cargo que ejerció entre 2001 y 2011, aunque no estuvo exento de críticas por sus gastos y por sus controvertidos contactos internacionales.

PUNTO DE QUIEBRE

El punto de quiebre llegó cuando salieron a la luz sus relaciones con Epstein, condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019. En 2022, Virginia Giuffre lo acusó de haberla agredido sexualmente en 2001 cuando ella tenía 17 años. Andrés negó siempre las acusaciones, pero alcanzó un acuerdo extrajudicial que evitó un juicio público. En noviembre de 2019 intentó defenderse en una entrevista en el programa Newsnight de la BBC. La aparición fue ampliamente criticada por su tono y falta de empatía hacia las víctimas. Poco después anunció su retiro de la vida pública, una decisión inusual en la familia real.

Con la llegada al trono de Carlos III, la distancia institucional se hizo más evidente. El monarca expresó su preocupación por las acusaciones y dejó abierta la posibilidad de colaborar con las investigaciones. Andrés perdió sus títulos y prerrogativas oficiales.

Hoy, el hombre que alguna vez simbolizó el valor militar en las Malvinas enfrenta un escenario muy distinto: el de un miembro caído de la realeza cuya reputación quedó marcada por un escándalo que sacudió a la monarquía británica.

LE PUEDE INTERESAR

“La ley debe seguir su curso”, dijo el rey Carlos III

LE PUEDE INTERESAR

imagen

El préstamo secreto de 12 millones de libras que salvó a Andrés del banquillo

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Detenido y liberado: el caso Epstein acorrala a Andrés
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Tras una jornada maratónica, Diputados aprobó la reforma laboral en general

Por qué se va

El sucesor vendría del otro lado del Charco

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa

De Pachorra al Barba, ecos de una misma salida

Por el triunfo: el Lobo busca enderezar su rumbo en Mendoza

Empresas locales en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa

Atlético Mineiro, el nuevo desafío internacional de Eduardo Domínguez
Últimas noticias de El Mundo

Detenido y liberado: el caso Epstein acorrala a Andrés

Virginia Giuffre, la mujer que hizo caer al príncipe

Malvinas irrumpió en la ONU y desató un cruce diplomático entre Israel y el Reino Unido

José Balcázar asumió como presidente de Perú
Policiales
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida
VIDEO. Histórica condena en Kosovo por el femicidio de Clara Urdangaray
Violencia desatada y un robo de $10 millones en el barrio El Mondongo
VIDEO. Más dolor y llantos en los relatos del juicio por Kim
Rechazaron la excarcelación del autor de un embiste mortal
Información General
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
Concretan la primera adopción antes del parto
Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata
Los números de la suerte del viernes 20 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Sismo de 4.9 en la Costa Atlántica: fuerte temblor en Mar del Plata y ciudades cercanas
Deportes
Por qué se va
El sucesor vendría del otro lado del Charco
Por el triunfo: el Lobo busca enderezar su rumbo en Mendoza
Atlético Mineiro, el nuevo desafío internacional de Eduardo Domínguez
Armani se perfila para volver al arco de River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla