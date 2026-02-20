De “héroe” en Malvinas a un bochorno para la realeza

De piloto en la Guerra de las Malvinas a protagonista de uno de los mayores escándalos de la monarquía británica. La trayectoria de Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe Andrés, refleja una caída abrupta desde la imagen de “héroe” militar hasta convertirse en un problema para la Corona tras su reciente arresto por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Nacido el 19 de febrero de 1960 en el Palacio de Buckingham, tercer hijo de Isabel II y del príncipe Felipe, Andrés fue durante años considerado el “hijo predilecto” de la soberana. A los 22 años participó como piloto de helicóptero en la Guerra de las Malvinas en 1982, un rol que le valió reconocimiento público en el Reino Unido. Esa imagen de joven valiente reforzó su popularidad en la década de 1980.

Su vida privada también ocupó titulares. En 1986 se casó con Sarah Ferguson, con quien tuvo a las princesas Beatriz y Eugenia. Aunque se divorciaron en 1996, mantuvieron una relación cercana. Tras dejar la Marina Real, fue designado representante especial para el comercio internacional, cargo que ejerció entre 2001 y 2011, aunque no estuvo exento de críticas por sus gastos y por sus controvertidos contactos internacionales.

PUNTO DE QUIEBRE

El punto de quiebre llegó cuando salieron a la luz sus relaciones con Epstein, condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019. En 2022, Virginia Giuffre lo acusó de haberla agredido sexualmente en 2001 cuando ella tenía 17 años. Andrés negó siempre las acusaciones, pero alcanzó un acuerdo extrajudicial que evitó un juicio público. En noviembre de 2019 intentó defenderse en una entrevista en el programa Newsnight de la BBC. La aparición fue ampliamente criticada por su tono y falta de empatía hacia las víctimas. Poco después anunció su retiro de la vida pública, una decisión inusual en la familia real.

Con la llegada al trono de Carlos III, la distancia institucional se hizo más evidente. El monarca expresó su preocupación por las acusaciones y dejó abierta la posibilidad de colaborar con las investigaciones. Andrés perdió sus títulos y prerrogativas oficiales.

Hoy, el hombre que alguna vez simbolizó el valor militar en las Malvinas enfrenta un escenario muy distinto: el de un miembro caído de la realeza cuya reputación quedó marcada por un escándalo que sacudió a la monarquía británica.