Policiales |Recurso ante la Corte Suprema de la Nación por Lucas Pertossi

Plantearon que un condenado por el crimen de Báez Sosa no tuvo defensa

Plantearon que un condenado por el crimen de Báez Sosa no tuvo defensa

Lucas Pertossi

26 de Febrero de 2026 | 01:48
Edición impresa

La Defensoría de Casación de la provincia de Buenos Aires solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la sentencia contra Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, según informaron fuentes judiciales.

Pertossi es uno de los tres culpables que recibió una pena de 15 años de prisión por ser partícipe necesario junto a Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, al tiempo que Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi, fueron sentenciados a reclusión perpetua por su coautoría en los delitos de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves”.

La presentación fue realizada por el abogado Ignacio Nolfi, quien remarcó que la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por el letrado Hugo Tomei.

Conforme al documento oficial, el defensor pidió que se lleve a cabo un nuevo debate oral y público “con garantía de defensa técnica independiente y diferenciada”.

A su vez, Nolfi considera que hubo una violación del derecho de defensa de Pertossi durante el juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores como consecuencia de presuntos “intereses contrapuestos entre los acusados y un patrocinio técnico común e indiferenciado”.

Otro de los puntos a los que se refiere el abogado se vincula con las aparentes imprecisiones del hecho, debido a la falta de claridad con la que se juzgó al implicado, al tiempo que menciona que se detectaron vicios desde la etapa de instrucción.

Se cuestiona también la supuesta creación de un relato de acontecimientos que no coincidiría con las pruebas y aparentes irregularidades en los testimonios iniciales y las audiencias, mientras que se denuncian incoherencias en el razonamiento de los magistrados.

La defensa reclama que el máximo tribunal revise esa resolución, ya que la participación de Lucas Pertossi habría sido diferente a los demás rugbiers en el asesinato del joven de 18 años ocurrido el 18 de enero de 2020.

 

