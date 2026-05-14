Golpeaba a una mujer, llegó la Policía y escapó

El caso de violencia de género se produjo en 160 entre 46 y 47 / Web

Un episodio de violencia de género provocó un enorme revuelo en un sector del barrio El Retiro, a raíz de que una mujer solicitaba ayuda a los gritos al ser golpeada por un hombre que huyó al arribar personal policial.

Fuentes del caso hicieron saber, al respecto, que el violento incidente ocurrió en una vivienda de la calle 160 entre 46 y 47, durante el tramo final de la noche del martes.

Se informó que fueron los estremecedores gritos de la víctima fue lo que alertó a vecinos de la cuadra y hubo quien entonces alertó al 911 sobre lo que allí sucedía.

Paralelamente, se indicó que agentes de la Patrulla Municipal que estaban en la zona también se percataron de esa situación y reclamaron la presencia de oficiales de la Policía bonaerense.

Rápidamente, una comitiva de esta fuerza llegó a la escena y desplegó un operativo que permitió rescatar a la mujer golpeada, tras primero rodear a esa casa para finalmente acceder a su interior para auxiliar a la víctima.

Si bien enseguida consiguieron este propósito, quien castigaba físicamente a la dueña de ese domicilio, resolvió de inmediato darse a la fuga y lo logró tras trepar a los techos.

Se refirió que el imputado se vio favorecido por la oscuridad reinante en ese momento.

“ESTÁ IDENTIFICADO”

Los voceros reflejaron que, de igual modo, los encargados de llevar adelante la pesquisa confían en que no se demorará demasiado la captura del acusado del ataque.

Uno de esos informantes soltó que “el hombre está identificado y se están haciendo rastrillajes para tratar de detenerlo”. Sobre la mujer, se citó que recibió asistencia médica y psicológica. Interviene la subcomisaría de La Unión.