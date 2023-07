La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

Este domingo tendrá varios duelos interesantes en la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, que sigue su curso con la fecha 22. Boca recibe a Sarmiento, Independiente hará lo propio ante Huracán y Colón será anfitrión de Racing. Además en Córdoba se jugará Instituto vs Belgrano. Otra de las atracciones es la F1 - GP DE AUSTRIA, que está cada vez más interesante. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:00 Independiente vs. Huracán TNT SPORTS

17:00 Colón vs. Racing ESPN Premium

19:00 Instituto vs. Belgrano TNT SPORTS

19:15 Defensa y Justicia vs. Tigre TV Pública/ESPN

19:30 Banfield vs. Argentinos ESPN Premium

21:30 Boca vs. Sarmiento TNT SPORTS

PRIMERA - NACIONAL

15:10 Chacarita vs. Deportivo Maipú TYC SPORTS PLAY

15:30 Chaco Forever vs. Aldosivi TYC SPORTS PLAY

15:30 Gimnasia y Esgrima (MZA) vs. Alvarado TYC SPORTS PLAY

17:00 Patronato vs. Flandria TYC SPORTS PLAY

17:00 Estudiantes (RC) vs. Almagro TYC SPORTS PLAY

17:10 Defensores de Belgrano vs. Agreopecuario TYC SPORTS PLAY

19:10 Club Mitre vs. Independiente de Rivadavia TYC SPORTS PLAY

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

17:00 Atlanta United vs. Philadelphia Union Apple TV

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

09:00 Etapa 2 ESPN Extra/ STAR +

BRASILEIRAO

11:00 Corinthians vs. RB Bragantino STAR +

15:50 Botafogo vs. Vasco da Gama ESPN 3/STAR +

16:00 Athletico Paranaense vs. Palmeiras FOX SPORTS/STAR +/ESPN

16:00 Atlético Mineiro vs. América Mineiro STAR +

18:30 Cuiabá vs. Santos STAR +

WNBA

16:00 Dallas Wings vs. Washington Mystics STAR +

VÓLEY: NATIONS LEAGUE FEMENINO

10:20 Tailandia vs. Brasil STAR +

HOCKEY MASCULINO: FIH PRO LEAGUE

09:00 Alemania vs. España STAR +

F1 - GP DE AUSTRIA

09:55 Carrera STAR +

HOCKEY FEMENINO: FIH PRO LEAGUE

11:30 Bélgica vs. Estados Unidos STAR +

MUNDIAL SUB 19

12:30 Tercer puesto DirecTV GO/ DSPORTS 2 / 1612

15:00 Final DirecTV GO/ DSPORTS 2 / 1612

GOLF - US OPEN

15:00 Última Vuelta ESPN Extra/ STAR +

PRIMERA C

15:30 Laferrere vs. Deportivo Español DirecTV GO/DSports

TORNEO FEDERAL A

17:30 Juventud Antoniana vs. San Martín (F) DirecTV GO/DSports

MLR (MAJOR LEAGUE RUGBY)

19:00 San Diego Legion vs. Seattle Seawolves DSPORTS /1613

COPA DE ORO

19:50 Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago ESPN 2/STAR +

20:00 Jamaica vs. San Cristóbal y Nieves STAR +

22:20 México vs. Qatar ESPN 2/STAR +

22:30 Honduras vs. Haití STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

17:30 Chicago Withe Sox vs. Oakland Athletic´s DirecTV GO/FOX SPORTS 3

20:00 NY Mets vs. San Francisco Giants ESPN 3/STAR +