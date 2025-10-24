Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Otra jornada accidentada dejó heridos en la Región

Otra jornada accidentada dejó heridos en la Región
24 de Octubre de 2025 | 02:38
La Región vivió otra jornada accidentada con dos siniestros viales que volvieron a encender las alarmas. Por la tarde, un joven de 18 años resultó herido tras un choque entre su moto Honda Twister y un Ford Ka en 2 bis y 528, en Tolosa. Según fuentes policiales, el impacto provocó lesiones en el motociclista, que fue asistido por el SAME N°34 y trasladado al Hospital San Martín. El conductor del automóvil, de 29 años, resultó ileso.

La UFI de delitos culposos caratuló el hecho como “Lesiones culposas” y se iniciaron las actuaciones para determinar las causas del accidente.

En tanto, durante la madrugada, otro siniestro sorprendió a los vecinos de Etcheverry: un auto perdió el control en la intersección de la Ruta 215 y calle 284 y terminó dentro del zanjón. Milagrosamente, el conductor salió ileso, aunque el vehículo sufrió importantes daños. Testigos y vecinos denunciaron que la falta de señalización.

 

