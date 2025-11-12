Liberan aumento de las cuotas en colegios que no tienen ayuda estatal
Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago
Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15
Un duelo bisagra: el Pincha, depende de sí mismo para avanzar
Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: hasta cuándo y cómo participar
Otro accidente en el Sarmiento: 20 heridos y abrieron una causa
Comienza en la Cámara baja la discusión del Presupuesto provincial
J. Macri pide incluir en el Presupuesto nacional la deuda por coparticipación
Sindicalismo fragmentado frente al debate de los cambios laborales
Diego Santilli asumió en Interior con la meta de impulsar las reformas
Cierra el plazo para suscribirse al Diario y acceder a los sorteos
Proyectos solidarios recibirán la ayuda de una función teatral
Vecinos advierten por un “enorme” bache en la calle de 20 entre 68 y 69
Queja en La Loma por cloacas colapsadas y falta de respuesta oficial
Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Justicia Restaurativa Argentina (JRA), es una asociación civil sin fines de lucro, que utiliza el diálogo y el acompañamiento como pilares para la transformación de personas en situación de encierro, bajo el lema “Reparar para no repetir”. Para sostener sus proyectos solidarios, aguardan con fuerte expectativa la presentación de la obra “Soltar para ser feliz” (que se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre a las 19 en el teatro Metro, de 4 entre 51 y 53), cuya recaudación será para dos proyectos solidarios.
Andrés López Batalla, director de JRA, abogado y defensor oficial penal, explicó que la conexión entre el teatro y la justicia restaurativa es la resolución de conflictos desde el diálogo. La obra, interpretada por Mario Massaccesi y la psicóloga Patricia Aleiro, invita a la gente a mirarse hacia adentro, y a “soltar aquello que nos duele” o lo que lleva a ser víctimas o a cometer delitos.
JRA está integrada por un equipo de voluntarios que buscan ayudar a quienes han cometido un delito a transitar un proceso de aprendizaje consciente y responsable sobre los hechos y sus consecuencias. La organización subraya que “no justifica el delito. Su objetivo no es evitar la condena, sino reconfigurar el sentido del cumplimiento de la pena”.
Todo lo recaudado el próximo domingo será destinado a dos obras: en el club Real Infantil, parte de lo recaudado se destinará a la compra de elementos deportivos para el predio, ubicado en Altos de San Lorenzo. Busca que el club tenga los recursos necesarios, incluyendo vestuarios en condiciones y pelotas, para que los chicos y chicas puedan practicar deportes, divertirse y hacer arte.
La acción solidaria incluye una profunda conexión con la perspectiva de las víctimas a través de la figura de Marcos Gómez. Marcos es el padre de Kim, de 7 años, quien en febrero pasado fue asesinada en un episodio delictivo, en Altos de San Lorenzo.
En tanto, en la Unidad 33 de Los Hornos se planea la construcción de un nuevo “taller con sentido”, un espacio pensado para las mujeres privadas de libertad que allí conviven con sus hijas e hijos de 0 a 4 años.
LE PUEDE INTERESAR
Vecinos advierten por un “enorme” bache en la calle de 20 entre 68 y 69
LE PUEDE INTERESAR
Queja en La Loma por cloacas colapsadas y falta de respuesta oficial
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí