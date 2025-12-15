Agredió con una cuchilla a su hermana y fue detenido

Un grave episodio de violencia familiar ocurrido en la vía pública terminó con un hombre detenido en Berisso, luego de que amenazara a su propia hermana con una cuchilla en plena calle.

El hecho se registró en 170 y 31, donde vecinos alertaron a las autoridades al observar una situación de extrema tensión. Según pudo saber EL DIA, el sujeto se encontraba provocando disturbios en el lugar, portando un arma blanca y generando temor entre quienes circulaban por el sector.

Tras un llamado al 911, se hizo presente personal de la comisaría 2ª de Berisso junto a efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO). En el lugar, los policías se entrevistaron con una joven de 19 años, quien relató lo sucedido.

De acuerdo al testimonio de la víctima, el agresor se mostró alterado y violento, por lo que decidió pedir ayuda ante el riesgo que corría su integridad física. Al advertir la llegada del móvil, el hombre intentó deshacerse del arma. Quedó a disposición de la Justicia.