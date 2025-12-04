Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |La “viuda negra” enamoró a su víctima

Atraparon a “Cachorra”, acusada de un crimen

La mujer se encontraba prófuga y fue detenida / WEB

4 de Diciembre de 2025 | 03:29
La fuga de Micaela Vargas llegó a su fin después de 546 días. La mujer, conocida como “Cachorra” en el ambiente delictivo por su participación en robos bajo la modalidad de “viuda negra”, fue detenida en Lanús tras año y medio prófuga por el crimen de José David Silva, un veterano de Malvinas de 61 años que se había enamorado de ella sin conocer su verdadera historia ni a sus cómplices.

La caída de Vargas se produjo cuando efectivos de la DDI de Quilmes la interceptaron en la zona este de Lanús, sobre la avenida 9 de Julio. La mujer, de 29 años según su documentación —aunque testimonios indican que habría mentido sobre su edad— vivía allí camuflada entre vecinos y había comenzado incluso una nueva relación. Su actual pareja quedó atónito al verla reducida en el suelo por los policías.

Vargas deberá comparecer ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, a cargo de Martín Yadarola, por el homicidio agravado de Silva, ocurrido el 5 de junio de 2024 en un departamento de la avenida San Juan al 1300, en San Cristóbal. Dos meses atrás ya había sido detenido en Chaco su cómplice, Leandro Damián Díaz, señalado como su pareja real y partícipe directo del ataque.

La escena del crimen fue descubierta al día siguiente, cuando personal de la Comisaría 1C ingresó al departamento alertado por una pérdida de agua. Silva yacía en el baño, dentro de un charco de sangre, con siete puntazos en el rostro y el cuello. El séptimo fue fatal: le cortó la arteria carótida y la vena yugular. La autopsia determinó que murió por una hemorragia masiva.

La investigación estableció que Vargas se había hecho pasar por novia de Silva y que el día del ataque llegó acompañada por Díaz. La víctima les abrió la puerta sin sospechar que ambos iban a ejecutarlo en un espacio tan reducido que no tuvo oportunidad de defenderse. Luego del ataque, los agresores se llevaron su celular, la billetera y 165 mil pesos que él había retirado para reparar su auto.

Ahora, con la captura de “Cachorra”, ambos imputados están a disposición de la Justicia.

