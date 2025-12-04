Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Policiales |Un chofer de Didi MOTO vivió un infierno en 524 y 121

Cayó en la trampa de un falso viaje

Cayó en la trampa de un falso viaje
4 de Diciembre de 2025 | 03:31
Edición impresa

Un chofer de la aplicación Didi fue víctima de un violento asalto en la zona de El Churrasco, cuando un delincuente armado lo interceptó y le robó su moto junto con sus pertenencias. El hecho ocurrió cerca de las 23.50 en la esquina de 524 y 121, donde el trabajador se había detenido tras aceptar un viaje a través de la plataforma.

Según su denuncia, el motociclista de 32 años llegó al punto indicado por la aplicación y frenó en la esquina. En ese momento se le acercó un hombre vestido con una campera deportiva azul oscura y visera. Sin mediar palabra, el agresor sacó una pistola negra, se la apuntó al pecho y lo intimidó con una frase contundente: “¿De dónde sos? Dame todo”.

Bajo amenazas, el ladrón le quitó su moto Zanella ZB 110 gris, además de dos cascos —uno blanco y otro negro— y un bolso que llevaba en el baúl. Allí tenía dinero en efectivo y toda la documentación del vehículo. Según informaron, el delincuente se subió al rodado y escapó a toda velocidad por calle 121 en dirección a 526.

El ataque duró apenas segundos, pero dejó al trabajador completamente desamparado.

Con el correr de los horas, tras el asalto, el damnificado conversó con vecinos del barrio sobre lo sucedido. Varios de ellos, preocupados por la frecuencia de robos con una modalidad similar, le enviaron una fotografía de un joven al que conocen en la zona y que -según dijeron- acostumbra a delinquir en los alrededores de 524 y 121.

Lo identifican como “El Semáforo”, un apodo que circula hace tiempo entre los frentistas. Cuando la víctima vio la imagen, lo reconoció inmediatamente como el mismo sujeto que lo había apuntado y le había robado la moto.

LE PUEDE INTERESAR

Quedó varado esperando la grúa y lo asaltaron

LE PUEDE INTERESAR

Atraparon a “Cachorra”, acusada de un crimen

También le comentaron que el sospechoso viviría a pocas cuadras del lugar del hecho, lo que incrementa la preocupación de quienes transitan la zona de noche. Ahora, la víctima, que se quedó sin su herramienta de trabajo, realizó la denuncia y ya se investigan las pistas aportadas informalmente para intentar localizar al sospechoso.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió el conductor que se descompensó al volante y chocó en La Plata

La Final de la Reserva: el sueño de Gimnasia se quedó en los penales ante Boca

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa

Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell

FOTOS | La historia viva de la medicina: más de 250 médicos fueron homenajeados en La Plata

¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
+ Leidas

Reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad

VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense

VIDEO.- Gimnasia: la ilusión de los pibes se terminó en los penales

El otro clásico del siglo

Facundo Tello será el árbitro: antecedentes

El Clausura, en su etapa clave: ¿quién es el favorito para ser campeon?

Exabrupto radical: “¡Che, qué buena que está la peruca!”

Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador
Últimas noticias de Policiales

Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso

Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense

Makintach apunta a la Corte y suma denuncias

Trágico: se estrelló contra un poste y perdió la vida
Información General
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas
Insólito: cinco amigos argentinos viajaron a Miami en plan de "despedida de soltero" y se convirtieron en "mecheros vip"
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Deportes
El otro clásico del siglo
Facundo Tello será el árbitro: antecedentes
El Clausura, en su etapa clave: ¿quién es el favorito para ser campeon?
Zaniratto, el técnico que le devolvió la esperanza al Lobo en sólo un mes
Anacleto asume la presidencia en Gimnasia
La Ciudad
El costo de moverse: el micro no para de aumentar, pero sigue siendo lo más barato
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
Reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad
En City Bell, una librería también recibe música
De la Corte a la Defensoría: la batalla por la calle 60
Espectáculos
“When you’re strange”: Johnny Depp “regresa” a La Plata con Los Doors
Terror, romance y cine iraní renuevan la cartelera local
Personajes del Año: las perlitas de la gala
Vuelve Shakira: “Ha sido la gira de mis sueños”
Un diciembre repleto de shows internacionales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla