Cayó en la trampa de un falso viaje

Un chofer de la aplicación Didi fue víctima de un violento asalto en la zona de El Churrasco, cuando un delincuente armado lo interceptó y le robó su moto junto con sus pertenencias. El hecho ocurrió cerca de las 23.50 en la esquina de 524 y 121, donde el trabajador se había detenido tras aceptar un viaje a través de la plataforma.
Según su denuncia, el motociclista de 32 años llegó al punto indicado por la aplicación y frenó en la esquina. En ese momento se le acercó un hombre vestido con una campera deportiva azul oscura y visera. Sin mediar palabra, el agresor sacó una pistola negra, se la apuntó al pecho y lo intimidó con una frase contundente: “¿De dónde sos? Dame todo”.
Bajo amenazas, el ladrón le quitó su moto Zanella ZB 110 gris, además de dos cascos —uno blanco y otro negro— y un bolso que llevaba en el baúl. Allí tenía dinero en efectivo y toda la documentación del vehículo. Según informaron, el delincuente se subió al rodado y escapó a toda velocidad por calle 121 en dirección a 526.
El ataque duró apenas segundos, pero dejó al trabajador completamente desamparado.
Con el correr de los horas, tras el asalto, el damnificado conversó con vecinos del barrio sobre lo sucedido. Varios de ellos, preocupados por la frecuencia de robos con una modalidad similar, le enviaron una fotografía de un joven al que conocen en la zona y que -según dijeron- acostumbra a delinquir en los alrededores de 524 y 121.
Lo identifican como “El Semáforo”, un apodo que circula hace tiempo entre los frentistas. Cuando la víctima vio la imagen, lo reconoció inmediatamente como el mismo sujeto que lo había apuntado y le había robado la moto.
También le comentaron que el sospechoso viviría a pocas cuadras del lugar del hecho, lo que incrementa la preocupación de quienes transitan la zona de noche. Ahora, la víctima, que se quedó sin su herramienta de trabajo, realizó la denuncia y ya se investigan las pistas aportadas informalmente para intentar localizar al sospechoso.
