La reconstrucción del Parque Saavedra incluye la relocalización de la venta ilegal
La reconstrucción del Parque Saavedra incluye la relocalización de la venta ilegal
Impactante incendio en una casa de La Plata: "Todavía no lo pueden apagar"
Fuerte pedido de la Iglesia por los jubilados y discapacitados: "La están pasando mal"
"Kirchnerismo Nunca Más": Milei arrancó la campaña en Provincia con una polémica bandera
VIDEO.- ¡Insólito! Un zorro suelto atravesó el centro de La Plata y terminó en el patio de la Legislatura bonaerense
Boca ofreció dinero y a Rojo para llevarse a un referente de Estudiantes: cuál fue la respuesta
Un preso se escapó de una cárcel de La Plata: lo recapturaron
Gianluca Simeone, de jugador a representante a los 27 años: qué hay detrás del rotundo giro en su vida
Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV
Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
VIDEOS. Así fue la sangrienta pelea de barras en el recital de Damas Gratis que terminó con un muerto en Colombia
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
En julio se aceleró la inflación en CABA y llegó al 2,5%: qué rubros aumentaron e impulsaron la suba
Universitarios de La Plata en pie de guerra: una semana sin clases en la UNLP y se suman los Nodocentes
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
VIDEO.- San Cayetano moviliza a La Plata: los fieles piden por paz, pan y trabajo en el templo de 44 y 30
Detuvieron en La Plata a la madre del acusado de un femicidio en Berisso: ¿qué le encontraron?
Plazos fijos y billeteras virtuales: cuánto rinden las inversiones este jueves 7 de agosto
Vamos, Manaos: de distribuir una marca que hizo feliz a Estudiantes al mundo del gin tonic
Chile deja de comprar carne argentina por miedo a la aftosa tras una medida del Gobierno
El Gobierno debió "oficializar" el Día del Niño: al final, ¿cuándo es?
Día del maratonista: del gran Delfo Cabrera al homenaje a Délfor De la Canal en La Plata
"Gracias Rodri, Messi está feliz": la bandera a De Paul que se hizo viral, desde La Plata a Miami
Orgullo: los expertos de La Plata que siguen de cerca una rara epilepsia y realizan monitoreo gratuito
“Hermosa mañana, ¿verdad?”: Francella reveló el origen de la frase elegida para el ninguneo en el mundo del fútbol
Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol
Los corralones, a media asta: no repuntan las ventas y echan personal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Presidente encabezó la foto junto a los candidatos cabeza de cada sección electoral. Fue en La Matanza
Escuchar esta nota
El presidente Javier Milei dio el puntapié inicial a la campaña con una foto junto a sus ocho candidatos en Villa Celina, en el municipio de La Matanza, con la que buscan arrebatarle al peronismo la Legislatura bonaerense.
“Kirchnerismo Nunca Más”, es el slogan utilizado por la ingeniería libertaria para inaugurar la batalla cultural en la contienda contra Fuerza Patria. La elección no es azarosa, la tipografía del Nunca Más impresa en la bandera que nuclea a los cabeza de listas junto al mandatario es la misma que inmortalizó al libro que recopila los datos arrojados en el informe final de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas durante la Dictadura.
De esta forma, LLA y el PRO lanzaron la campaña de cara a los comicios del 7 de septiembre, como primera parada, y con las nacionales del 26 de octubre como parada final.
Con el asesor presidencial Santiago Caputo en el diseño de la estrategia, la fuerza violeta aspira a nacionalizar el debate y polarizar con el peronismo en su bastión fundacional. Para eso, Milei protagonizó el retrato de presentación junto a sus 8 representantes, escoltado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Forman parte de la foto los candidatos Diego Valenzuela (Primera Sección), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava), en el territorio que lidera el intendente Fernando Espinoza.
Completan el retrato el armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del PRO bonaerense, Christian Ritondo.
LE PUEDE INTERESAR
Plazos fijos y billeteras virtuales: cuánto rinden las inversiones este jueves 7 de agosto
Todos los referentes, incluso los amarillos, portan un buzo violeta que tiene las siglas de La Libertad Avanza y el logo del espacio. Rápidamente, en el campamento del PRO aclararon que se trata del nombre del frente que los nuclea.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí