Aparecieron las pruebas extraviadas de un juicio

El juicio oral contra la banda mixta de delincuentes y ex efectivos que habría cometido asaltos con uniformes apócrifos tuvo una jornada clave. Tras la polémica inicial por el supuesto extravío de las pruebas, el Tribunal Oral Criminal IV logró reproducir las escuchas telefónicas que dieron origen a la investigación. Estos audios, finalmente incorporados al debate, expusieron la logística criminal y complicaron la estrategia de la defensa.

La incertidumbre sobre la ubicación de los discos con las grabaciones se disipó en la última audiencia. Los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Cecilia Sanucci y Hernán Decastelli autorizaron la reproducción del material ante las partes que se llevará a cabo en la audiencia de hoy.

De esta forma, la fiscalía a cargo de Juan Pablo Caniggia recuperó una herramienta fundamental para sostener la acusación contra los implicados, quienes enfrentan cargos por asociación ilícita y robos agravados.

La incorporación de esta prueba documental modificó el clima en la sala de audiencias. Con la confirmación de las pruebas, la situación procesal de los policías y civiles detenidos se volvió más delicada.

En las próximas jornadas, el tribunal deberá analizar el resto de las evidencias y escuchar los alegatos de cierre.